Wydawać by się mogło, że kwestia wyprzedania na pasach, jak i bezpośrednio przed nimi, jest jasna i klarowna. Kierowcy dobrze wiedzą, że powinni uważać, gdy zbliżają się do pasów, szczególnie odkąd są zobowiązani ustąpić pierwszeństwa pieszym. W praktyce nie jest to jednak już takie oczywiste.

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed. Czyli gdzie? Przepisy nie są jasne

Wyprzedzanie, jak wiadomo, to "przejeżdżanie obok pojazdu uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku". Taki manewr jest zabroniony na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim. Jest jeden wyjątek: przejście z ruchem kierowanym, a więc np. na działających światłach. Nie wolno też omijać pojazdu, który zatrzymał się przed pasami, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Gdzie jednak przebiega granica "bezpośrednio przed przejściem"? Przepisy tego nie precyzują, można jednak założyć, że strefę tę rozpoczyna znak A-16, od którego kierowca powinien zwolnić i zachować szczególną ostrożność.

Kierowcy nieświadomie popełniają błąd. Wystarczy chwila nieuwagi i mandat gotowy

Skąd bierze się problem, skoro to takie oczywiste? Kierowcy wykroczenie to mogą popełnić zupełnie nieświadomie, bo gdy droga jest kilkupasmowa, a prowadzący skupiony na pasach, a nie na innych uczestnikach ruchu, wystarczy, że jadący sąsiednim pasem zwolni i wykroczenie gotowe. Jest to też sytuacja niebezpieczna. Wyprzedzający nie widzi połowy przejścia dla pieszych.

Mandaty za wyprzedzanie na przejściu i przed nim, omijanie pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem i nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych są surowe nie bez przyczyny. To 1500 zł i 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy, czyli kolejnego wykroczenia w ciągu dwóch lat od poprzedniego, to już 3000 zł. Taka kara czeka zarówno tego, kto manewr wykonał świadomie, jak i tego, kto się zagapił. Mandat i punkty karne nie są jednak najgorsze, wyprzedzanie, szczególnie lewym pasem i z dużą prędkością, jest bowiem śmiertelnie niebezpieczne dla pieszych. Odmowa przyjęcia mandatu skutkuje z kolei skierowaniem sprawy do sądu, a tam kara może być o wiele surowsza. To do 30 tys. zł kary lub nawet zakaz prowadzenia pojazdów na okres wynoszący minimum 6 miesięcy.