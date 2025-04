Nowe przepisy unijne sprawiają, że auto cię szpieguje. Nie wszystkie funkcje da się wyłączyć

Każdy nowy samochód sprzedawany na terenie UE po 31 marca 2028 roku musi być wyposażony w specjalny system eCall. Głównie potrzebny jest on do wykonywania nagłych i niezbędnych połączeń alarmowych, ale nie tylko. "Współczesne auta są obowiązkowo wyposażone w moduł umożliwiający komunikację z zewnętrznym otoczeniem (np. serwisem), bez wiedzy i wpływu kierowcy" - informuje serwis Auto Świat.

Jakie dane zbiera o tobie twoje auto?

Ale wielu kierowców interesuje przede wszystkim informacja o tym, jakie dane o nich samych może zbierać auto, którym się na co dzień poruszają.

Dane biometryczne.

Nasze auto może znać i pamiętać nasze ustawienia fotela, monitoruje zmęczenie kierowcy - włączając w to ruchy gałek ocznych, a nawet pomiar tętna). Niektóre pojazdy, takie jak Tesla czy Mercedes są wyposażone są w kamery wewnętrzne, które skanują i rozpoznają twarz kierowcy. Dzięki temu, po rozpoznaniu, automatycznie ustawiają zapamiętane preferencje. Mogą nawet zapamiętywać styl jazdy konkretnego kierowcy.

Choć to wygodne, niestety jeśli te informacje dotrą do firm ubezpieczeniowych, te mogą je wykorzystać do oceny ryzyka, która może wpłynąć na wysokość polisy.

Geolokalizacja

GPS oraz systemy telematyczne imogą śledzić trasy naszego pojazdu i zbierać dane. np. o miejscach, w których robimy zakupy lub tych, w których pojawiamy się regularnie. To może wpływać na reklamy, jakie będą wyświetlać się w naszym telefonie - systemy działają w taki sposób, aby były one możliwie jak najbardziej dopasowane do preferencji danego człowieka.

Kamery zamontowane w aucie

Uwielbiamy codzienność, w której możemy korzystać z kamer cofania, kamer z przodu i kamer 360 stopni - były już jednak przypadki rozsyłania filmów z użytkownikami Tesli w intymnych sytuacjach przez pracowników firmy. Nigdy nie możemy mieć pewności czy filmiki nie ujrzą światła dziennego na szeroką skalę.