Nowa akcja polskiej policji. Sprawdzą tylko jeden element. Brak? Stówka mandatu

Już teraz wiele osób wyjeżdża na upragnione urlopy. Duża rzesza osób rezygnuje jednak z dalekich podróży i decyduje się na wypoczynek w kraju. W końcu Polska ma pod względem turystycznym zaskakująco wiele do zaoferowania. Tradycyjnie, najchętniej wybieranym środkiem transportu pozostaje samochód. Niestety, wzmożony ruch na drogach oznacza też wyższe ryzyko wypadku. To właśnie latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich niebezpiecznych zdarzeń drogowych (dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego).

Każdy podróżujący powinien pamiętać o chyba najbardziej oczywistej, ale jakże istotnej kwestii - zapinaniu pasów bezpieczeństwa. To właśnie nim poświęcona będzie policyjna akcja "ZAPNIJ PASY - poczuj uścisk bezpieczeństwa". Stróże prawa wraz ze swoimi partnerami - operatorem aplikacji Yanosik oraz firmą Screen Network S.A - będą przypominali wczasowiczom o tym, jak ważne jest korzystanie z pasów bezpieczeństwa.

Użytkownicy wspomnianej wcześniej "apki" będą mogli wypełnić quiz z pytaniami dotyczącymi pasów bezpieczeństwa, a na ponad 20 tys. ekranach drugiego partnera akcji wyświetlane będą krótkie spoty, przypominające o tym, jak ważne jest korzystanie z pasów podczas podróżowania samochodem. Co jednak dla wielu najistotniejsze, w ramach akcji policja przeprowadzi liczne kontrole drogowe.

Zapnij pasy! Za brak 100 zł mandatu i pięć punktów karnych

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy PoRD, kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy. Wyjątkiem są jedynie samochody zabytkowe, które nie zostały w nie wyposażone. Warto pamiętać, że za niezapięcie pasów grozi mandat w wysokości 100 zł i pięć punktów karnych.

Co więcej, kierowcy muszą być podwójnie wyczuleni na kwestię zapinania pasów. W sytuacji, w której to jedynie pasażer nie zapnie pasów, mandat otrzymuje tak on, jak i prowadzący pojazd. Warto zaznaczyć, że suma punktów karnych może być wyższa. W przypadku, w którym to więcej niż jeden pasażer nie ma zapiętych pasów, na konto kierowcy ląduje osiem punktów karnych. Z obowiązku zapisania pasów zwolnione są jedynie: