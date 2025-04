Każde większe miasto w Polsce ma własny kolor autobusów - od zieleni, przez żółcie, po błękity. Niezależnie jednak od barwy lakieru, jedno pozostaje niezmienne: obciachowa, pstrokata tapicerka. Czerwono-niebieskie łaty, krzykliwe bohomazy, szlaczki rodem z lat 90. i wzory, których nie powstydziłby się dywan z PRL-u. Można zadać tutaj pytanie: dlaczego producent nie może postawić na coś spokojniejszego, stonowanego, chociażby szarego? Bo za tą estetyką kryje się zaskakująco praktyczny powód.

Dlaczego siedzenia w autobusach mają dziwne wzory? Chodzi o maskowanie

Wzory na tapicerce nie są wynikiem artystycznej fantazji producentów siedzeń. Kontrastowe kolory to przemyślany sposób na ukrycie zabrudzeń i śladów codziennego użytkowania. Fotele w autobusach czy tramwajach mają kontakt z błotem z obuwia, okruszkami jedzenia czy kurzem z ulicy. Gładka, jasna tkanina szybko zdradziłaby każdą plamę i wyglądała na zniszczoną już po kilku dniach. Pstrokata tapicerka działa jak filtr na Instagramie, choć nie poprawia stanu faktycznego, skutecznie odwraca uwagę od niedoskonałości.

Chaotyczne bohomazy na materiale pomagają również przedłużyć żywotność siedzeń. Dzięki nim zabrudzenia nie rzucają się w oczy, więc wymiana tapicerki może poczekać. A co z plastikowymi siedziskami, które wciąż spotyka się w starszych tramwajach czy autobusach? To jeszcze praktyczniejsze rozwiązanie - łatwe w czyszczeniu, odporne na akty wandalizmu i zwyczajnie tańsze w produkcji. Niestety, odbija się to na komforcie. Zimą są lodowate, latem mogą parzyć, a wygodą przypominają szkolne krzesła. Wybór materiału to więc kompromis między wyglądem, trwałością a sprytnym ukrywaniem tego, czego lepiej nie widzieć.

Fotele w tramwaju Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Czy fotele w autobusach są czyszczone? Bez tego ani rusz

Mimo że tapicerka skutecznie tuszuje ślady użytkowania, nawet ona potrzebuje od czasu do czasu solidnego odświeżenia. Czyszczeniem foteli zajmują się specjalne ekipy, które wkraczają do akcji głównie nocą, gdy autobusy wracają do zajezdni. Jak często? To zależy od miasta i operatora - gruntowne porządki zdarzają się co kilka tygodni, a czasem jeszcze rzadziej. Dlaczego nie codziennie? Bo to czasochłonne i kosztowne. Poza tym wzór "robi robotę".

Ale sprawa nie kończy się na estetyce. Materiał, na którym codziennie siadają setki osób, to potencjalne siedlisko bakterii, roztoczy, alergenów, a nawet wirusów. W sezonie infekcyjnym sytuacja tylko się pogarsza. Dlatego niektóre miasta inwestują w metody bez użycia chemii - ozonowanie lub czyszczenie parą, które są szybkie i skuteczne. Niemniej jednak, ilu pasażerów, tyle bakterii, a każda podróż to kolejna warstwa, której gołym okiem po prostu nie widać.

