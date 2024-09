Rdzewienie sprawia, że samochód nie nadaje się do eksploatacji. Nie ma przed korozją ucieczki, chociaż można ją spowolnić lub ograniczyć. Co doprowadza do rdzewienia samochodu i jakie czynniki przyspieszają proces? Sprawdzamy, które marki samochodów mogą pochwalić się najlepszą blachą.

Od czego powstaje rdza na aucie? "Niektóre z modeli bardziej niż inne mają tendencję do korozji"

Rdza powstaje na powierzchni metalowej w wyniku utleniania się pierwiastków w kontakcie z atmosferą. Najprościej rzecz ujmując, jest to stopniowe niszczenie materiału na skutek warunków atmosferycznych, które doprowadza do całkowitego rozpadu blachy. – Na średni stan karoserii polskich pojazdów wpływają m.in. warunki klimatyczne, sposób odśnieżania, a także brak przygotowania samochodu do zimy. Niektóre z modeli bardziej niż inne mają też tendencję do korozji - wyjaśnił cytowany przez motofakty.pl Michał Tochowicz, dyrektor ds. strategii i rozwoju ProfiAuto.

Szwedzki magazyn "Vi Bilägare" postanowił sprawdzić, które marki samochodów mają najlepszą blachę. Skupiono się na grubości lakieru i poziomie ochrony antykorozyjnej, a także zabezpieczeniu elementów wewnętrznych, zawieszenia i konstrukcji. Które marki pojazdów wypadły najlepiej pod kątem zabezpieczenia przed korozją?

Jaka marka samochodu ma najlepszą blachę? Wyniki są zaskakujące

Okazuje się, że najwięcej, bo pięć punktów w teście, otrzymało Porsche. Na drugim miejscu znalazł się Jaguar z wynikiem 4,7, a później chiński koncern samochodowy Nio z wynikiem 4,5. Dalej są BMW, Audi, Mini, Mercedes, Renault, Volkswagen i Seat. Zaskoczeniem jest dalekie, bo dopiero 20. miejsce Volvo, o którym krąży powszechna opinia, że ma mocną blachę. Najgorzej w teście wypadła Honda z wynikiem 1,8 punktów; Suzuki - 2 punkty oraz Subaru - 2 punkty. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.