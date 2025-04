Nie zdążysz, to zniknie. Droga przejezdna przez 3 godziny dziennie, później tracisz auto

Na świecie istnieje wiele niezwykłych miejsc, a ta droga we Francji zdecydowanie do nich należy. Co w niej tak wyjątkowego? Otóż potrafi znikać. Dzieje się to codziennie, ulica nie jest przejezdna przez wiele godzin, bo po prostu jej nie ma. Aby móc z niej skorzystać, trzeba trafić na odpowiedni moment. W przeciwnym razie można się nieźle zdziwić. Na czym dokładnie polega to zjawisko?

Dlaczego ta droga notorycznie znika? To zjawisko robi wrażenie

Znikająca droga znajduje się we Francji, a dokładniej w regionie Vendée. Nosi nazwę Passage du Gois i należy do ciągu D948. Łączy Zatokę Burnef z wyspą Noirmoutier położoną na Oceanie Atlantyckim. Właśnie to sprawia, że okresowo znika. Jest regularnie zalewana przez wodę, gdy nadchodzi przypływ, co czyni ją nieprzejezdną.

Jak podaje Rynek Infrastruktury, można z niej korzystać tylko przez około trzy godziny dziennie – dwa razy po 1,5 godziny. W okolicy ustawiono znaki ostrzegawcze dla kierowców, a w internecie dostępne są rozkłady wskazujące, kiedy trasa jest przejezdna. Warto jednak pamiętać, że warunki pogodowe mogą zakłócić ustalony harmonogram.

Droga, która stała się atrakcją – wszystko, co o niej wiemy

Passage du Gois ma 4,3 km długości i jest położona na naturalnej mierzei. Po raz pierwszy oznaczono ją na mapie w 1701 roku, choć pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą już z 843 roku, o czym informuje portal 5kilometr.pl.

Z biegiem lat droga stała się atrakcją turystyczną – wielu odwiedzających przemierza ją pieszo. Jeśli zaskoczy ich przypływ, mogą schronić się w jednej z dziewięciu wież ratunkowych i tam przeczekać zalanie. Kierowcy nie mają jednak tyle szczęścia. Passage du Gois bywa zalewane falami sięgającymi nawet 4 metrów, co stanowi poważne zagrożenie. Lepiej się tam wtedy nie znaleźć. Jednak trzeba przyznać, że widoki wokoło są zachwycające.