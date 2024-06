Grupa Orlen ma szeroko zakrojone, wodorowe plany. Do 2030 r. chce uruchomić ponad 100 ogólnodostępnych stacji tankowania tego paliwa. Choć liczba ta dotyczy nie tylko Polski, ale także Czech czy Słowacji. Realizacja tego planu właśnie wystartowała. A wszystko za sprawą Poznania i ogólnodostępnej stacji tankowania wodoru, którą otworzył Orlen.

Warszawska w Poznaniu. To tu Orlen postawił pierwszą wodorową stację w Polsce

Stację można znaleźć przy ul. Warszawskiej 231. To oznacza bezpośrednią bliskość pętli tramwajowej Miłostowo. Stacja ma pracować przez całą dobę i 7 dni w tygodniu. Co ważne, wodór zatankują na niej nie tylko autobusy miejskie, ale również potencjalnie prywatne samochody osobowe czy ciężarowe. I punkt już dziś wie, że będzie miał stałych klientów. Stacja zasilać będzie bowiem flotę 25 autobusów należących do MPK w stolicy Wielkopolski.

Stacja wodorowa Orlenu nie będzie w przyszłości jedyną, która stanie w Poznaniu. Kolejna jest planowana przez PGE na węźle z autostradą A2. To taka mała ciekawostka.

Poznańska stacja tankowania wodoru składa się z trzech dystrybutorów. Dwa są w stanie uzupełniać zapasy "paliwa" przy ciśnieniu na poziomie 350 barów – sprawdzą się w przypadku autobusów i pojazdów ciężarowych. Jeden pracuje z ciśnieniem 700 barów i jest dedykowany samochodom osobowym. Tankowanie autobusu na tej stacji potrwa jakieś 15 minut. Dzięki temu zasięg pojazdu wydłuży się o jakieś 350 km. Tankowanie auta osobowego powinno zająć 5 minut i powinno wydłużyć zasięg auta o nawet 600 km.

Orlen uruchomił pierwszą w Polsce, ogólnodostępną stację wodoru. Znajdziesz ją w Poznaniu Fot. Orlen

Gdzie w Polsce można znaleźć stacje tankowania wodoru?

Poznań jest pionierski w gamie Orlenu. Choć nie do końca. Bo paliwowy gigant pierwszą stację tankowania wodoru postawił tak naprawdę w Krakowie. To jest jednak stacja mobilna. Gdzie jeszcze w Polsce można zatankować wodór do samochodu? Lista punktów jest mocno ograniczona. Można znaleźć na niej m.in.:

Warszawę i ul. Tango 4. To stacja NEO Stacje i Grupy Polsat.

Kraków i ul. Walerego Sławka 10. To stacja Orlenu.

Konin i ul. Kazimierską 45. To stacja ZE PAK.

Rybnik i ul. Budowlanych 6. To stacja ZE PAK i Grupy Polsat.

Solec Kujawski i ul. Toruńską 71. To stacja SOLBET.

Czy w polskim salonie można kupić samochód wodorowy?

Wodór to napęd wykorzystywany przede wszystkim przez nowoczesne autobusy miejskie. W przypadku samochodów stanowi śpiew przyszłości. W tych dwóch stwierdzeniach jest wiele racji. Choć warto pamiętać o tym, że samochód zasilany wodorem można już legalnie kupić w polskim salonie. Taki właśnie model w swojej ofercie ma m.in. Toyota. Mowa oczywiście o modelu Mirai drugiej generacji. Sedan mocno inspirowany Lexusami zasila ogniwem wodorowym 182-konny silnik elektryczny. Ten rozpędza pojazd do 100 km/h w 9 sek.

Ile kosztuje wodorowa Toyota Mirai w Polsce? Cennik modelu startuje od 334 900 zł. Sedan zdecydowanie nie jest jednak hitem sprzedaży. Właśnie dlatego w salonach dostępne są także wyprzedażowe egzemplarze z roczników 2022 i 2023. Auto z 2022 r. można kupić już za 284 900 zł i to w topowej wersji Executive. Executive z 2023 r. zostanie wyceniony na 318 900 zł.