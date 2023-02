Mycie samochodu podczas zimy i mrozu. Kierowca może popełnić wielki błąd

Zimą drogi posypywane są solą i piaskiem, które destrukcyjnie działają na karoserię i konstrukcję samochodu. Im dłużej zostawimy auto brudne, tym większe jest prawdopodobieństwo, że lakier naszego samochodu ucierpi. Dlatego podczas nieco cieplejszych dni, kiedy temperatura na zewnątrz jest dodatnia, warto umyć samochód, ale z głową.

Myj podczas roztopów

Mycie samochodu podczas roztopów może brzmieć jak mijanie się z celem - przecież auto w ciągu 10 minut będzie znów brudne. Tak, ale zmyjemy z samochodu większość soli i nagromadzonego błota. Dodatnia temperatura sprawi, że auto wyschnie, a drzwi, zamki czy uszczelki nie przymarzną i nie przysporzą nam dodatkowych kłopotów.

Parkuj w garażu

Dobrym pomysłem jest umycie samochodu po czym wstawienie go do garażu. Nie chodzi absolutnie o wynajmowanie garażu na jedną noc, by auto zdążyło wyschnąć. Wystarczy pojechać np. do centrum handlowego na zakupy. Godzina czy dwie w dodatniej temperaturze sprawią, że auto wyschnie szybciej.

Jak myć samochód zimą?

A jak umyć samochód zimą? Lepiej zrezygnować z wizyty na myjni automatycznej, która może porysować lakier. Najlepiej postawić na mycie ręczne. Najpierw dobrze jest spłukać z auta brud, a dopiero potem porządnie je umyć. Dzięki temu pozbędziemy się drobinek piasku, które mogłyby spowodować zarysowania.

Podczas mycia zimowego, istotne jest, aby dobrze wykonać płukanie wstępne naszego pojazdu (aktywną pianą), a następnie bardzo dokładne spłukanie wodą pod wysokim ciśnieniem. Dzięki temu usuniemy sól drogową, błoto oraz inne zanieczyszczenia. W ten sposób unikniemy ryzyka porysowania powierzchni lakieru podczas mycia zasadniczego. Pamiętajmy też, żeby przy ujemnych temperaturach myć pojazd w zamkniętych pomieszczeniach, w których temperatura jest powyżej zera

- komentuje Mateusz Boruch, właściciel Boruch Detailing Studio.

Zabezpiecz po myciu

Niezależnie od tego czy garażujemy samochód, czy parkujemy pod chmurką, po myciu samochodu zimą warto zabezpieczyć go na najbliższe mroźne tygodnie. Warto wytrzeć uszczelki suchą szmatką i zabezpieczyć je preparatem zapobiegającym przymarzaniu. Nie zaszkodzi psiknąć w zamki odmrażaczem, który wyprze wodę, która mogła wciec do środka podczas mycia. Nie zapominajmy o wytarciu wnętrza klapki od wlewu paliwa - zalegająca tam woda może z czasem zamarznąć i utrudnić nam zatankowanie. Dodatkowo dobrze jest uzupełnić płyn do spryskiwaczy, którego jesienią i zimą używamy znacznie więcej.

O tym musisz pamiętać myjąc samochód zimą: