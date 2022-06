Wyjątkowy Aston Martin DB5 trafi na aukcję. Jeździł nim James Bond i Sean Connery

Możliwość zakupu samochodu należącego do Jamesa Bonda (dosłownie i w przenośni) nie zdarza się często. Dlatego szacowana przez dom aukcyjny cena w przedziale 1,4-1,8 mln dolarów nie powinna dziwić.

Egzemplarz, który zasłynął rolą w filmie „Goldfinger" to łakomy kąsek wśród kolekcjonerów wyjątkowych samochodów. Tym bardziej samochód, którzy przez lata należał do odtwórcy głównej roli.

Aktor mocno przywiązał się do Astona Martina DB5, którym poruszał się po planie filmowym. Dlatego zapragnął mieć swój własny egzemplarz. Samochód z 1964 roku w idealnym stanie został kupiony za pośrednictwem firmy RS Williams, specjalizującej się w samochodach brytyjskiej marki.

Eksperci pomogli wybrać i kupić samochód, a następnie zajęli się kompletną restauracją, doprowadzając go do stanu fabrycznego, wliczając ponowne lakierowanie nadwozia fabrycznym lakierem Snow Shadow Grey, który ciekawie komponuje się z czerwoną skórą w kabinie. Całość dopełnia drewniana kierownica.

Pod maską brytyjskiej legendy pracuje rzędowa szóstka o mocy 286 KM. Osiągi samochodu dzisiaj nie robią już wielkiego wrażenia - sprint do setki trwa ponad 7 sekund, a prędkość maksymalna to 229 km/h. Mimo to samochód zapewnia sporo emocji podczas jazdy. Tym bardziej, że jego historia jest bardzo wyjątkowa. Sean Connery darzył ten samochód mocnym uczuciem.

Auto już niebawem trafi pod młotek w domu aukcyjnym Broad Arrow Auctions, którzy zlicytuje samochód w imieniu rodziny zmarłego aktora. Dochód ze sprzedaży zasili w części konto fundacji Sean Connery Philantrophy Fund.

Osoba, która wylicytuje samochód, będzie mogła liczyć na uroczystą przejażdżkę z sir Jackiem Stewartem, który prywatnie był bliskim przyjacielem aktora, a w swojej karierze trzykrotnie został mistrzem świata Formuły 1.