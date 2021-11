Zabawa tym pokrętłem to zły pomysł. Właśnie zaczęto sprawdzać, którzy kierowcy użyli go prawidłowo

Pokrętło służące do ustawienia świateł najczęściej usytuowane jest na lewo od kierownicy. Wielu kierowców nie wie, jak z niego korzystać, dlatego na wszelki wypadek w ogóle go nie dotyka. Jednocześnie niewystarczająco często sprawdza, czy światła są ustawione prawidłowo. A to bardzo ważne, szczególnie teraz, gdy dzień jest znacznie krótszy niż latem.

REKLAMA

Więcej informacji ważnych dla kierowców znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Prawidłowe ustawienie świateł

Pod hasłem "Twoje światła - nasze bezpieczeństwo" już szósty raz odbywa się akcja edukacyjna zwracająca uwagę na problem źle ustawionych świateł. Jak przypominają inicjatorzy akcji, niepoprawne oświetlenie samochodu ma nie tylko negatywny wpływ na komfort jazdy, ale może prowadzić do tragicznych w skutkach sytuacji na drogach.

W okresie jesiennym, kiedy wcześnie zapada zmrok i pogarszają się warunki atmosferyczne, sprawne, prawidłowo wyregulowane światła nabierają szczególnego znaczenia. Między innymi pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze czy też pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Z uwagi na to, że prawidłowe działanie świateł wymaga profesjonalnej oceny, w ramach kampanii odbywają się ogólnopolskie „dni otwarte" na stacjach kontroli pojazdów, na których kierowcy mają możliwość bezpłatnego sprawdzenia świateł w swoich pojazdach.

Zobacz wideo Wielu kierowców nie wie, że zielona strzałka działa jak znak STOP

Są to stacje:

funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego,

zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów,

należące do Holdingu Polskiego Związku Motorowego,

stacje Dekra Polska Sp. z o.o.,

stacja diagnostyczna Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

stacja diagnostyczna Instytutu Transportu Samochodowego.

Pierwsze dni otwarte odbyły się 23 października i 6 listopada. Następna szansa na darmowe sprawdzenie i ustawienie świateł pojawi się 20 listopada oraz 4 grudnia.

Darmowe ustawienie świateł

Skąd można dowiedzieć się, gdzie można odbyć darmową kontrolę świateł? Zainteresowanym pomoże aplikacja Yanosik, która doprowadzi kierowcę do najbliższej stacji kontroli wspierającej kampanię. Pełny wykaz stacji można również znaleźć na stronie internetowej policja.pl, dlakierowcow.policja.pl, na stronach jednostek terenowych policji oraz na stronie yanosik.pl/dobre-swiatla.

Ponadto, policjanci ruchu drogowego, prowadzą i wciąż będą przeprowadzać działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła.

Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami przedsięwzięcia są: Firma Neptis S.A., czyli operator Yanosika, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, firma DEKRA Polska Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, firma Screen Network S.A. oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.