Władze Warszawy wreszcie otworzą dwie ważne ulice. Mieszkańcy Mokotowa czekali na to od lat

Drogowcy pracujący przy budowie linii tramwajowej do Wilanowa już w nocy z czwartku na piątek (17-18 kwietnia) otworzą zamkniętą dotąd drugą jezdnię na odcinku od Gagarina i Spacerowej do Idzikowskiego. Robotnicy kończą już układać ostatnią, ścieralną warstwę asfaltu, malują pasy, ustawiają znaki itd. Wszystko po to, żeby jeszcze przed świętami oddać fragment trasy do ruchu. Co ważne, na niektórych skrzyżowaniach zmieni się organizacja ruchu.

Jezdnia na ulicy Belwederskiej i Jana III Sobieskiego znowu otwarta

Na ulicy Belwederskiej, z obu stron skrzyżowania z Gagarina i Spacerową, kierowcy będą mieli po trzy pasy: do jazdy prosto lub w prawo, do jazdy prosto i lewoskręt. Ze Spacerowej kierowcy pojadą dwoma pasami prosto lub dwoma w prawo w stronę Wilanowa. Otwarty zostanie skręt w lewo z Gagarina w stronę Wilanowa. Oprócz tego kierowcy pojadą prosto lub w prawo.

Na ulicy Grottgera wróci jeden kierunek ruchu – w stronę Pogodnej. Na fragmencie Pogodnej, gdzie do tej pory był ruch dwukierunkowy, kierowcy pojadą tylko w stronę Zajączkowskiej. A z Zajączkowskiej wyjadą w prawo na ulicę Spacerową.

Wraca ruch na drugą jezdnie Belwederskiej i Jana III Sobieskiego. Fot. Urząd miasta stołecznego Warszawy

Drogowcy wyasfaltowali połączenie ulicy Dolnej z Chełmską, Belwederską i Jana III Sobieskiego. Na skrzyżowaniu wróci ruch we wszystkich kierunkach. Z kolei z Jana III Sobieskiego, zarówno od strony Wilanowa jak i centrum, będą wyznaczone osobne pasy do skrętu w van Beethovena.

Na jezdni w stronę Wilanowa będzie zamknięty pas do skrętu w lewo, w ulicę Idzikowskiego do alei Witosa. Kierowcy pojadą prosto lub skręcą w prawo. Od strony Wilanowa będzie jeden pas prosto i jeden prosto lub w prawo. Nie będzie skrętu w lewo, w Idzikowskiego do Puławskiej. Na tym skrzyżowaniu jadący w stronę Wilanowa przejadą na drugą, wspólną jezdnię. Wyjazd z obu stron Idzikowskiego na ulicę Jana III Sobieskiego będzie dwoma pasami w każdym kierunku.

Po wyasfaltowaniu jednej nitki ulic Belwederskiej i Jana III Sobieskiego robotnicy będą pracowali na drugiej jezdni, prowadzącej do centrum. "Trzeba m.in. uporządkować krawężniki i wyregulować studzienki, a na końcu ułożyć ostatnią warstwę asfaltu. W związku z tym, do końca maja, mogą tu jeszcze być zwężenia, o czym będziemy informowali" - stwierdzają przedstawiciele stołecznego ratusza.

To nie koniec. Drogowcy otworzą również ulicę Białobrzeską

Co ciekawe, wraz z ponownym otwarciem drugiej jezdni ul. Belwederskiej, do ruchu oddana zostanie także ul. Białobrzeska od strony Opaczewskiej. Tak jak przed zamknięciem, kierowcy będą mogli wyjechać na Bitwy Warszawskiej 1920 r. jednym pasem w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Na Białobrzeskiej od strony Sokołowskiego "Grzymały" ruch pozostanie taki sam.

Otwarcie ulicy Białobrzeskiej. Fot. Urząd miasta stołecznego Warszawy

Z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. nie będzie można skręcić w lewo w Białobrzeską – zarówno od strony Alej Jerozolimskich jak i od Grójeckiej. U zbiegu z ulicą Białobrzeską kierowcy przejadą z jednej jezdni ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. na drugą (południową). Tędy dojadą do Grójeckiej i Banacha. Nie zmieni się ogólna zasada ruchu - tak jak do tej pory, zmotoryzowani będą mieli po jednym pasie ruchu na kierunek.

Co warte odnotowania, na swoją stałą trasę wrócą autobusy linii 157, czyli z pętli Szczęśliwice w kierunku Gwiaździstej pojadą ulicami: Dickensa, Białobrzeską i Kopińską. W przeciwnym kierunku będą kursowały od Kopińskiej ulicami: Białobrzeską, Opaczewską i Szczęśliwicką. Na pętli Szczęśliwice pozostaną autobusy linii 208, a linii 521 będą kursowały między Falenicą a Dworcem Centralnym. Kursowanie tramwajów linii: 1, 7, 14 i 25 oraz autobusów 154, 167, 191, 414 oraz N01 i N43 pozostaje bez zmian. Pętla tramwajowa Banacha pozostaje zamknięta.