Polaków na stacji benzynowej bardziej interesuje alkohol, niż ceny paliw. Tak wynika z badań

Co się kupuje na stacji paliw? Nie odkryję Ameryki mówiąc, że paliwo. Jednak współczesne stacje benzynowe zmieniły się w sklepy wielobranżowe. Kupimy tam nie tylko paliwo, czy płyny eksploatacyjne do samochodu, ale także zabawki, prasę, książki, odzież itp. Większość stacji benzynowych ma też szeroką ofertę gastronomiczną. Półki lodówek uginają się od... piwa, a za plecami sprzedawcy znajdziemy pokaźne regały z papierosami i alkoholami wysokoprocentowymi. Badania pokazują, że to właśnie cena alkoholu staje się dla kierowców najbardziej istotna.

Ceny paliw schodzą na drugi plan

Zmienia się podejście do stacji benzynowych. Kierowcy robią tam drobne zakupy, a także chcą korzystać z promocji. Ale głównie na… alkohol. Według badań przeprowadzonych przez UCE RESEARCH i firmę technologiczną Proxi.cloud, coraz więcej kierowców chciałoby dostawać informacje o promocjach na stacjach benzynowych. Najczęściej oczekują rabatów na alkohol. Rośnie również zainteresowanie ofertą gastronomiczną. Z kolei maleje znaczenie sprzętu oraz części eksploatacyjnych do samochodów.

W ramach badania ankieterzy zapytali konsumentów, czy chcieliby odbierać na telefonach informacje o promocjach zaraz po wjeździe na stację benzynową. 48% badanych odpowiedziało twierdząco (rok temu – 38%), a 36% – przecząco (poprzednio – 35%). 6% nie miało na ten temat zdania (wcześniej – 9%). 10% twierdziło, że w ogóle nie korzysta z komórki na stacji (przedtem – 18%).

Widać, że nowe technologie budzą coraz większe zaufanie Polaków. Stacje benzynowe i inne sklepy mogą im wysyłać kontekstowe informacje. Ważne jest, aby oferowały klientom realne korzyści, np. rabaty, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i anonimowości przetwarzania danych lokalizacyjnych. Można też zauważyć, że pandemia przyspieszyła popularyzację rozwiązań pozwalających na płacenie za pomocą telefonu już przy dystrybutorze. To na pewno zwiększyło odsetek osób korzystających ze smartfonów na stacjach

– mówi dr Paweł Prociów z firmy technologicznej Proxi.cloud.

Kierowcy chcą promocji na alkohol

Co ciekawe, tuż po wjeździe na stację benzynową kierowcy najczęściej chcieliby otrzymywać informacje o promocjach alkoholu. Tak zadeklarowało 33% konsumentów (w poprzedniej edycji badania – 31%). Na drugim miejscu respondenci wspominali o rabatach na szybkie jedzenie bądź o ofercie gastronomicznej – 26% (wcześniej – 19%). Następnie wskazywali na wiadomości dot. sprzętu i części eksploatacyjnych do samochodu – 16% (przedtem – 27%).

Większość stacji na pierwszym planie eksponuje trunki za kasami. Dlatego wizyty w takich miejscach kojarzą się klientom z olbrzymią półką z alkoholami, na tle której stoi sprzedawca. Duży wybór napojów wyskokowych i ich dostępność przez 24 godziny na dobę to czynniki zachęcające do zakupów. Z tego też wynika największe zainteresowanie zniżkami na ww. produkty. Ich popularność widać po ilości nietrzeźwych kierowców na drogach. Jednak nie można obwiniać o to stacji i zakazać im praktyk przynoszących zyski

– komentuje dr Wojciech Korchut z Uniwersytetu SWPS.

Monika Klimczewska z Havas Media Group Poland zaznacza, że alkohol jest ważnym segmentem dla stacji benzynowej. Szacuje się, że na tego typu wyrobach (również tytoniowych) stacje benzynowe wypracowują nawet 40% marży. Oferta w tym zakresie jest coraz bogatsza. Dzięki temu klienci nie muszą specjalnie jechać do sklepu po alkohol, bo mogą go kupić po drodze.

Sam wzrost zainteresowania promocjami to nic nadzwyczajnego, bo konsumenci mają w naturze chęć oszczędzania. Niepokojące jest to, że kierowców najbardziej interesują zniżki na alkohol. Ale to może wskazywać na ich ograniczoną sprzedaż w innych miejscach w niedziele, święta czy w nocny. Podobnie jest przecież z ofertą gastronomiczną, której popularność też wzrosła na stacjach paliw

– zwraca uwagę Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dr Krzysztof Łuczak z Proxi.cloud podkreśla, że wzrost zainteresowania ofertą gastronomiczną wynika z podnoszenia jej jakości na stacjach. Obecnie wszystkie tego typu placówki posiadają wysokiej klasy ekspresy do kawy i zestawy dań na ciepło. Polacy coraz częściej przy okazji tankowania kupują gorący napój i ciepłą przekąskę.

Z uwagi na poszerzanie oferty gastronomicznej na stacjach i zmianę w trendach rozwoju placówek, znaczący spadek zainteresowania art. motoryzacyjnymi nie jest zaskakujący. Oczekiwania zakupowe konsumentów przesuwają się w kierunku innych kategorii. Sprzęt i części eksploatacyjne do samochodów są kupowane raczej w nagłej potrzebie niż regularnie

– dodaje Monika Klimczewska z Havas Media Group Poland.

Zainteresowanie paliwami rośnie, ale powoli

Według danych GUS, w maju br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,9% w porównaniu do analogicznego miesiąca 2019 roku. W ostatnim czasie spadły jednak ceny paliwa. Z badania wynika, że wzrosło zainteresowanie promocyjnymi cenami paliwa – z 5% w ub.r. do 11% obecnie.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 8-14 czerwca br. w pobliżu 7 największych sieciowych stacji benzynowych na terenie 16 województw. Próbą objęto 1006 dorosłych Polaków. Zebrane dane porównano z wynikami bliźniaczego badania przeprowadzonego rok temu.