Poznajecie ten warszawski plac? Czy wkrótce zmieni się w morze zieleni? Sprawdzamy

Centrum Warszawy charakteryzuje wszechobecna... betonoza. Ta jest potęgowana np. w rejonie ulicy Marszałkowskiej specyficznym rodzajem zabudowy, charakterystycznym dla Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, w skrócie MDM. Powojenne budynki są monumentalne, ciężkie i przytłaczające. To charakterystyczne dla socrealistycznej architektury i urbanistyki z lat 50. XX w. Poza tym ruch jest mocno nastawiony na samochody. I to ma się akurat zmienić.

Na początek torowisko. Szyny staną się bardziej zielone i... proste

Marszałkowska wygląda tak, jak wygląda z powodów historycznych. Początków takiej sytuacji należy jednak szukać na przełomie lat 40. i 50. XX wieku. To wtedy władze PRL stworzyły koncepcję Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej zgodną z aktualnymi trendami obowiązującymi w państwa komunistycznego bloku. To wtedy też przy Placu Konstytucji, który jest centralną częścią MDM, wyrosły kamienice z ogromnymi arkadami. Władze Polski Ludowej wzorowały się na moskiewskim designie. Chciały stworzyć modelowy trakt i przenieść do naszego kraju realia np. ulicy Gorkiego. Jak informuje Wikipedia, tej inwestycji nadano rozgłos pod hasłem „lud wejdzie do Śródmieścia".

MDM w 2015 r. został wpisany do rejestru zabytków, jako element stołecznej spuścizny architektonicznej i historycznej. To nie znaczy, że nie można zmienić tej dzielnicy na bardziej przyjazną. Plan na nową Marszałkowską jest taki, że ma się stać przystępniejsza dla pieszych i rowerzystów. Pierwszym elementem tej zmiany jest przebudowa torowiska. Tramwaje Warszawskie wyłożą je zielonym rozchodnikiem, aby uzyskać efekt estetyczny i wyciszyć ruch pojazdów szynowych. Poza tym szyby zostaną wyposażone w strefę buforową. W niej również planowane są nasadzenia. Remont torowiska stawia spore wymogi. Chwilowo wstrzymany zostanie m.in. ruch tramwajów. Pasażerowie w tym czasie przesiądą się do autobusów. Dzięki temu zostaną wyprostowane tory na wysokości Domów Towarowych Centrum, a podróż tramwajami stanie się bardziej komfortowa.

Marszałkowska stanie się bardziej przyjazna dla pieszych. Czy na placu powstanie park?

Torowisko stanowi dopiero pierwszy element planu przebudowy centrum Warszawy. Władze miasta chcą również:

Zwęzić jezdnię do dwóch pasów w każdym kierunku. Przestrzeń wygospodarowana w ten sposób pozwoli na wyznaczenie ścieżek rowerowych, poszerzenie ciągów pieszych i dodanie kolejnych elementów buforowej strefy zieleni.

Zwiększona zostanie ilość przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. Drogowcy planują także kolejne lewoskręty i zawrotki. Tak, aby ruch pojazdów na zmniejszonej jezdni mimo wszystko pozostał płynny.

Od wielu lat krążą również rozmaite pomysły przebudowy centralnej wyspy na Placu Konstytucji na zielony park. Takie projekty w ostatnich przedstawiło stowarzyszenie "Miasto Jest Nasze", studenci Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (Projekt Śródmiejskie Mokradła), a kandydatka lewicy na prezydentkę Warszawy Magdalena Biejat wręcz chciałaby stworzyć "nowy MDM". Władze stolicy nie potwierdziły oficjalnie tej informacji, a krążące plotki mogły być po prostu primaaprilisowym dowcipem. A co wy sądzicie o koncepcji parku na Placu Konstytucji? Ciekawe, czy ma więcej zwolenników, czy przeciwników. Jeśli chcecie się na ten temat wypowiedzieć, weźcie udział w naszej ankiecie.