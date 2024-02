1100 km nowych tras rowerowych na Mazowszu. Połączą Warszawę z sąsiednimi województwami

W ramach projektu w całym województwie mazowieckim powstanie 1100 km nowych tras rowerowych. Docelowo połączą one Warszawę z innymi miastami w regionie, a także sąsiednimi województwami - łódzkim, podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. "Mazowsze stawia na turystykę rowerową. [...] Ruszamy z pracami. Przeznaczyliśmy 11 mln zł na przygotowanie dokumentacji przedprojektowej. Chcemy, aby na całym Mazowszu powstało aż 1100 kilometrów wygodnych tras" - stwierdził w trakcie poniedziałkowego briefingu marszałek Adam Struzik.

1100 km nowych tras rowerowych na Mazowszu. Podpisano dwie pierwsze umowy

Władze województwa podpisały już dwie pierwsze umowy, które dotyczą opracowania planu budowy około 550 km tras. Pierwsza o wartości 2,3 mln zł dotyczy ścieżek wzdłuż Wisły i na linii Kozienice – Radom – woj. świętokrzyskie, o łącznej długość ok. 205 km. Druga z kolei dotyczy tras poprowadzonych wzdłuż linii kolejowych, a więc ok. 60-kilometrowego odcinka z Warszawy do Żyrardowa, a następnie do województwa łódzkiego, a także ścieżek z Warszawy do Ciechanowa i woj. warmińsko-mazurskiego (ok. 100 km), Warszawy do Siedlec i województwa podlaskiego (ok. 150 km), a także pierwszego odcinka trasy z Warszawy do Radomia wzdłuż linii kolejowej Warszawa – Radom i odcinka do Piaseczna, połączonego z trasą wzdłuż Wisły (ok. 35 km).

Nowe trasy mają być podporządkowane istniejącej już infrastrukturze. "Ścieżki mają być poprowadzone m.in. wałami przeciwpowodziowymi, czy wzdłuż linii kolejowych, co pozwoli je skomunikować z transportem publicznym. Parametry tras będą dostosowane do pełnienia funkcji turystycznych, ale i transportowych. Po to, aby lokalne ścieżki stały się wygodną alternatywą dla innych środków komunikacji" - tłumaczy Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Nowe trasy będą częścią sieci EuroVelo, czyli europejskiej sieci szlaków rowerowych. "Jest to projekt Europejskiej Federacji Cyklistów, którego celem jest budowa 19 długodystansowych szlaków rowerowych biegnących przez całą Europę. Całkowita długość szlaków ma wynosić prawie 90 tysięcy kilometrów. Mazowsze będzie częścią wielkiego projektu" - dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

1100 km nowych tras rowerowych na Mazowszu. Budowa możliwa dzięki unijnym środkom

Jak przekazał samorząd woj. mazowieckiego, przewidziany czas na opracowanie koncepcji to rok od podpisania umów. Następnym krokiem będzie przygotowanie projektów budowlanych i poprowadzenie inwestycji. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki temu, że Mazowsze w końcu zostało objęte dostępem do środków unijnych w ramach Polski Wschodniej, o co zabiegał samorząd. "Obecnie Mazowsze współpracuje z województwem podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim w ramach wspólnego projektu o roboczej nazwie „Blue Valley", którego celem jest realizacja tras rowerowych wzdłuż Wisły i Sanu. Planowane jest pozyskanie na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Kolejnymi źródłami finansowania są środki unijne w ramach KPO, ZIT i Funduszy Europejskich dla Mazowsza" - dodaje samorząd Mazowsza.

W najbliższym czasie województwo przystąpi do podpisania umów na koncepcje programowe kolejnych tras. "W ich przypadku przetargi musiały zostały ponowione ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe. Mowa o trasach wzdłuż Wisły w regionie mazowieckim regionalnym (ok. 170 km), z Warszawy do Ostrołęki i granicy województwa podlaskiego (ok. 175 km) oraz z Warszawy do granicy województwa lubelskiego (ok. 205 km). Termin składania ofert to 4 marca" – informuje dr Elżbieta Kozubek, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego.