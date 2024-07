Klienci banku mają powód do radości. Mogą płacić za parkowanie na ekranie auta

PKO Bank Polski pochwalił się nowym rozwiązaniem dla kierowców. I słusznie, bo jeśli działa, tak jak obiecują specjaliści z tej firmy, jest z czego być dumnym. Informatycy tego banku przystosowali aplikację IKO służącą do obsługi bankowości elektronicznej do współpracy z samochodowym interfejsem Android Auto. To znaczy, że z niektórych funkcji można korzystać na ekranie auta, pod warunkiem że na naszym smartfonie pracuje system opracowany przez Google.

Zobacz wideo Parkowanie na przystankach w oku policyjnej kamery

Płatność za parkowanie przez Android Auto jest możliwa nie tylko w metropoliach, ale i kurortach

Szczególnie ciekawa jest możliwość płacenia za parkowanie w miastach, w których została wyznaczona SPPN: Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Dodatkowo w trakcie wakacji można w ten sposób zapłacić za parkowanie w dwóch nadmorskich kurortach: Rewalu (od 01.06 do 15.09) i Ustce (od 15.06 do 15.09).

Przedstawiciele banku PKO BP obiecują, że korzystanie z tej funkcji jest banalnie proste. Wystarczy włączyć aplikację IKO dotykając odpowiedniej ikony na ekranie samochodu. Potem trzeba wybrać z menu pozycję "Oferta", a następnie "Opłaty parkingowe". Później należy wybrać miasto, w którym jesteśmy, strefę i rodzaj parkowania. Do wyboru są dwa różne sposoby: zapłacenie za parkowanie w wyznaczonym czasie (od/do) lub włączenie licznika parkowania i późniejsze wyłączenie, kiedy już wrócimy do auta. Jeśli zapomnimy to zrobić, aplikacja przypomni nam, że licznik wciąż bije, kiedy zauważy, że rozpoczęliśmy jazdę.

Proces płacenia za parkowanie przez Android Auto ma być prosty i bezpieczny

Potem wystarczy wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz wybrać z naszych kont to, z którego bank pobierze opłatę. Usługa płatności za parkowanie w SPPN jest realizowana przez pośrednika - operatora aplikacji moBILET. W rzadkich przypadkach, kiedy opłata za parkowanie przekroczy kwotę 100 zł, użytkownik musi wyrazić dodatkową zgodę w aplikacji IKO, aby w przyszłości takie wyższe opłaty potwierdzać z ekranu samochodu. To kolejne zabezpieczenie przed poniesieniem wysokich kosztów.

Od lat korzystam z aplikacji do płacenia telefonem za parkowanie auta i jazdę komunikacją miejską. Uważam, że to bardzo wygodne rozwiązanie, które przy okazji pozwala ograniczyć wydatki. Zwłaszcza w przypadku parkowania samochodu, można zapłacić dokładnie za czas, w którym korzystamy z miejsca w SPPN. Poza tym nie trzeba mieć przy sobie gotówki, karty, stać w kolejce do parkomatu, biletomatu albo kasownika. Dzięki rozwiązaniu opracowanemu przez informatyków PKO BP nawet nie trzeba wyciągać smartfonu z kieszeni. Mam nadzieję, że wkrótce inne banki opracują podobne rozwiązania.