Już jest nowe Android Auto. Kierowca będzie mógł sterować klimatyzacją i ogrzewanymi szybami

Krok po kroku. Tak dokonywane są zmiany w kluczowych aplikacjach. Dziś jeden z kroków ku nowym funkcjonalnościom wykonał Android Auto. To program, który, choć instaluje się w telefonie, mocno ułatwia życie kierowcy podczas jazdy. Bo to on pozwala na "rzutowanie" zawartości smartfona na ekran multimedialny w aucie. To za jego sprawą kierowca może np. wybrać numer znajomego, zadzwonić do niego w czasie jazdy i nie ryzykować mandatem.

Co zmienia Android Auto 14.0?

Google systematycznie aktualizuje Android Auto. Jak informuje redakcja serwisu Dobre Programy, właśnie w sklepie Play pojawiło się rozszerzenie 14. Można je pobrać bezpośrednio z poziomu ikony w smartfonie, ewentualnie manualnie za pomocą pliku APK. Co daje nowa opcja? Na pierwszy rzut oka niewiele. Dużo się nie zmieniło. Aktualizacja uchyla jednak drzwi do działania funkcjonalności, na którą kierowcy czekają od dłuższego czasu.

Nowa wersja sprawia, że z poziomu ekranu multimedialnego w samochodzie i bez opuszczania ekranu Android Auto, kierowca będzie miał możliwość sterowania multimediami i np. radiem. Choć to nadal nie koniec. Bo Google chce także umożliwić sterowanie np. klimatyzacją czy ogrzewaniem szyby. Czemu to rozwiązanie jest tak ważne? Dziś, żeby zmienić stację radiową czy temperaturę, kierowca musi przeklikać ekran multimedialny tak, aby opuścić interfejs Android Auto. To oznacza, że na dłuższy czas musi oderwać wzrok od sytuacji na drodze. Każda oszczędność w tym przypadku może zatem oznaczać bardziej bezpieczną podróż.

Nowe funkcje włączą się automatycznie. Android Auto musi być aktualny

Android Auto 14.0 stanowi technologiczne przygotowanie pod nowe usługi. Kiedy te staną się dostępne? Amerykanie na razie nie chcą zdradzić szczegółów. Dostęp do funkcjonalności zostanie jednak odblokowany po stronie serwera. Może to nastąpić jutro, za dwa tygodnie lub miesiąc. Opcje pojawią się automatycznie. Do tego konieczna jest jednak najnowsza wersja aplikacji. Warto ją zatem zaktualizować. I to pomimo faktu, że początkowo może się niewiele zmienić w użytkowaniu programu.