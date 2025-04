W przypadku zauważenia poważnych usterek w pojeździe diagnosta ma prawo zatrzymać dowód rejestracyjny. Dzieje się tak w przypadku tych, które realnie mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku. O jakie usterki dokładnie chodzi? I co robić, gdy nas to spotka?

Czy trzeba mieć dowód rejestracyjny na badaniu technicznym? O tym nie wszyscy kierowcy wiedzą

Badanie techniczne nie może się odbyć bez odpowiednich dokumentów. W tym przypadku mowa o dowodzie rejestracyjnym pojazdu, który służy jego identyfikacji. Ponadto właśnie w tym dokumencie umieszcza się pieczątkę świadczącą o tym, że badanie techniczne zostało przeprowadzone i pojazd jest dopuszczony do ruchu.

W przypadku usterki drobnej wynik badania jest pozytywny, a w przypadku pozostałych dwóch: wynik badania będzie negatywny. Dodatkowo w przypadku usterki niebezpiecznej diagnosta ma obowiązek zatrzymać dowód rejestracyjny

- powiedział Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. O jakie usterki dokładnie chodzi?

Rodzaje usterek definiuje Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Drobne nie mają wpływu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poważne mogą powodować zagrożenie, co może wymagać ograniczenia dalszego używania pojazdu, a niebezpieczne stanowią zagrożenie bezpośrednie, dlatego przez nie pojazd w ogóle nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

Jak odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny? Musisz doprowadzić pojazd do porządku

Jeśli dojdzie do zatrzymania fizycznego dowodu rejestracyjnego przez diagnostę, ten przesyła go do odpowiedniego wydziału komunikacji. By go odzyskać, kierowca musi naprawić wszystkie usterki w pojeździe i przetransportować go lawetą na kolejne badanie sprawdzające. Gdy kierowca uzyska odpowiednie zaświadczenie, powinien udać się z nim do wydziału komunikacji, gdzie można dokument odzyskać.