Nowy argument, aby jeździć autem? PKP Intercity podniesie ceny biletów

Często i gęsto było tak, że ludzie wybierali podróż pociągiem, bo była to tańsza alternatywa dla samochodu. Nie lada zaletą był również fakt, że po podróży pociągiem człowiek teoretycznie jest mniej zmęczony niż po podróży autem. Jak się jednak okazuje, aspekt finansowy może być już niedługo przeszłością. PKP Intercity rozważa podniesienie cen biletów, a to wszystko przez koleje regionalne.

W PKP Intercity ma być taniej obecnie niż w kolejach regionalnych

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, rozważane podwyżki mają być wprowadzone w pociągach pośpiesznych, czyli mowa tutaj o TLK i Intercity. Jak zauważa Janusz Malinowski, czyli szef PKP Intercity, na trasach o dystansie do 100 km, przewoźnicy regionalni mają wyższe stawki niż firma, którą zarządza. Ba! Na biletach długookresowych różnica ma wynosić nawet 100-150 zł.

Sprawę mieli również poruszyć przewoźnicy samorządowi, którzy twierdzą, że zaistniała sytuacja jest bardzo "niezdrowa". Z tego właśnie powodu rozważane są podwyżki cen, ale nie ma konkretnych decyzji, kiedy miałoby to nastąpić.

Podwyżki były, ale PKP je zmniejszyło

Dziennik Gazeta Prawna przyjrzało się kilku połączeniom i ich cenom, zarówno w PKP Intercity, jak i u przewoźników regionalnych. Z ich obserwacji wynika, że np. podróż z Żyrardowa do Warszawy PKP Intercity oferuje bilet w cenie 15 zł, a Koleje Mazowieckie za 15,30 zł. Innym przykładem jest trasa z Wrocławia do Jaworzyny Śląskiej, gdzie w PKP należy zapłacić 19 zł, a w Kolejach Dolnośląskich 20 zł. W przypadku biletów okresowych różnice są jeszcze bardziej zauważalne. Ze Skierniewic do Warszawy Centralnej w PKP zapłacimy 384 zł za bilet miesięczny, a w Kolejach Mazowieckich 459 zł. Różnice widać jak na dłoni.

Warto zauważyć, że ceny biletów w PKP Intercity nie zmieniły się od 2015 roku. Co prawda w 2023 roku PKP podniosło ceny, ale przez sprzeciw społeczny, rząd zdecydował się na dofinansowanie spółki w wysokości 580 mln zł i udało się przywrócić ceny biletów, które były wcześniej.

PKP Intercity twierdzi, że posiada lepsze tabory i tym argumentuje potencjalne podwyżki. Zobaczymy, co się wydarzy. Na razie możemy podróżować w dotychczasowych cenach, ale podróż samochodem może okazać się bardziej atrakcyjna jeśli w życie wejdą nowe stawki.