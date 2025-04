Nie skasujesz już błędu u znajomego mechanika. Kierowcy będą zdani na ceny w ASO

2 i 3 kwietnia przyniosły ważne wieści dla europejskiej motoryzacji. W Brukseli odbyła się 16. edycja branżowej konferencji CLEPA, podczas której głównym tematem było unijne rozporządzenie Data Act. Nowe przepisy, które wejdą w życie we wrześniu, mają uporządkować kwestie dostępu do danych pojazdów. Choć z założenia chodzi o bezpieczeństwo, eksperci ostrzegają, że skutki tych zmian mogą odczuć wszyscy kierowcy. I to raczej nie w pozytywnym sensie.

Jak usunąć błędy z komputera w samochodzie? Twój mechanik już nie pomoże. Zostanie ASO

Znasz to uczucie, kiedy nagle zapala się "check engine", a ty z lekkim westchnieniem wyciągasz telefon i dzwonisz do swojego zaufanego mechanika? On podłącza komputer, kasuje błąd i temat zamknięty. Otóż takie scenariusze mogą wkrótce przejść do historii. Jeśli Data Act wejdzie w życie w obecnej formie, mali gracze zostaną odcięci od pokładowej diagnostyki - tej samej, która dziś pozwala im działać sprawnie i tanio. Wymiana akumulatora, reset po zmianie klocków, a nawet zwykła kalibracja? Niedługo wszystko to będzie możliwe wyłącznie w ASO - oczywiście z odpowiednią licencją i często za kilkaset złotych.

Co gorsza, nawet najdrobniejsze usterki będą wymagać zatwierdzenia przez system producenta. Według ekspertów CLEPA i FIGIEFA takie ograniczenia mogą doprowadzić do wzrostu kosztów serwisowania w niezależnych warsztatach nawet o 25 procent. Wszystko przez kosztowne subskrypcje i brak możliwości samodzielnego programowania części poza ASO. Dla wielu mniejszych serwisów może to oznaczać finansowy mur nie do przeskoczenia i realne ryzyko zniknięcia z rynku.

Kogo dotyczy Data Act? Właściciele nowszych samochodów będą mieli pod górkę

Data Act to nowe unijne przepisy, które mają regulować dostęp do danych w tzw. "produktach połączonych", czyli urządzeniach łączących się z internetem. Obejmuje to również współczesne samochody, coraz częściej przypominające mobilne komputery na kołach. Zgodnie z założeniami, właściciel pojazdu ma decydować, kto może korzystać z informacji generowanych przez jego auto i udostępniać je np. wybranemu serwisowi. Brzmi rozsądnie? Tyle że tylko na papierze. W praktyce może to wyglądać zupełnie inaczej.

Producenci samochodów, mając w rękach wszystkie klucze do systemów i danych, mogą ograniczyć dostęp do nich tylko dla autoryzowanych serwisów. A to oznacza, że właściciele nowszych aut będą mieli związane ręce i nawet przy drobnych naprawach będą musieli jechać do ASO. Jak ostrzegł Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) na konferencji CLEPA:

Brak równych zasad dostępu do danych to egzystencjalne zagrożenie dla sektora w Polsce. Niezależne warsztaty, innowatorzy i konsumenci już teraz stają przed realnym ryzykiem być może najwyższych kosztów poruszania się po silnie zdigitalizowanym rynku.

Jeśli nic się nie zmieni, wybór serwisu stanie się fikcją, a konkurencja - iluzją. Dlatego branża domaga się uzupełnienia przepisów o konkretne zapisy, które zagwarantują równy dostęp do danych także niezależnym warsztatom. Bo inaczej czeka nas nie tylko droższa jazda, ale i coraz mniej miejsc, gdzie da się coś naprawić bez korporacyjnej pieczątki.

Czy uważasz, że nowe przepisy są w porządku? Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.