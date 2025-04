Czasami zapominamy, że rowerzysta to również uczestnik ruchu drogowego. Co to oznacza? Tak jak pozostali musi przestrzegać obowiązujących przepisów i nie powinien ich naginać. Mimo to, takie sytuacje zdarzają się nagminnie, zwłaszcza w przypadku rowerzystów na przejściu dla pieszych. Zgodnie z art. 26 Kodeksu Drogowego nie wolno mu przejeżdżać po pasach. Przed przejściem powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez "zebrę".

Kierującemu pojazdem zabrania się jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych.

Kiedy można jechać rowerem po pasach? O tych wyjątkach warto pamiętać

Istnieją jednak wyjątki, w których rowerzysta może przejechać przez przejście dla pieszych, nie zsiadając z roweru. Tyczy się to dzieci poniżej 10 roku życia, które w świetle prawa wciąż traktowane jest jako pieszy. Opiekun jednak musi zejść z roweru i przeprowadzić go przez "zebrę".

Ponadto każdy rowerzysta może w legalny sposób przejechać przez pasy tylko wtedy, gdy przejście oznaczone jest znakiem D-6b. To znak informujący o wspólnym przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów. W takim miejscu można z powodzeniem przejechać przez jezdnię. Co ważne, przejazd jest dodatkowo oznaczony przerywanymi liniami na asfalcie, które wyznaczają jego granice.

znak D-6b Fot. Roman Bosiacki / Agencja Wyborcza.pl

Jaka jest kara za przejazd rowerem na pasach? Nie ma taryfy ulgowej dla cyklistów

Rowerzyście nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych, gdyż jak sama nazwa wskazuje, ten odcinek służy wyłącznie do chodzenia. Cyklista powinien więc zejść z roweru i przeprowadzić go przez pasy. Wielu ignorujących ten przepis naraża się na poważne wykroczenie. Za złamanie zakazu grozi mandat od 50 do 100 zł. Warto mieć to na uwadze, gdyż wykroczenia te są coraz częściej wychwytywane przez patrolujących funkcjonariuszy.

