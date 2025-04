Koniec czterech pierścieni w Audi. Oto pierwszy nowy model. Nie tylko fani marki będą zszokowani

Jedno Audi? Nie. Są już dwie marki Audi. Chiny doczekały się nowej odsłony niemieckiej marki. I wygląda na to, że tylko Chiny pojeżdżą autami bez czterech pierścieni. Tego logo już nie ma. Audi dla Chin to po prostu spory i prosty napis Audi, który może nieco kojarzyć się z tym co umieszczano na autach sprzed wielu lat (kto jeszcze pamięta choćby serię Audi 80 ze zbiornikiem paliwa ustawionym pionowo?).

A czym pojeżdżą nabywcy nowego Audi w Chinach? Pierwszy model już jest. Nazwa równie prosta co logo – Audi E5 Sportback. Skrywa się za nią całkiem spory samochód z nadwoziem fastback. Mierzy ponad 4,88 m długości, 1,95 m szerokości i ledwie 1,47 m wysokości. To żaden crossover czy SUV.

Chiny to elektryk. I już

Kto choć raz odwiedził Chiny i zwrócił uwagę na drogi w największych miastach, może być pewien jednego. Nowe Audi E5 dla Chin może mieć właściwie tylko jeden napęd! Oczywiście, że elektryczny. I jak na Audi odpowiednio wysilony. A to oznacza moc do 579 kW (wersje 220, 300, 425 i 579 kW) i zasięg nawet do 770 km (akumulator 100 kWh i napięcie 800 V). E5 dostępne będzie w czterech różnych wariantach. Przedstawiciele marki już zapowiedzieli dwie opcje: napęd na tył i quattro.

Niemcy chcą szokować nie tylko nowym logo czy jakże odmienną stylizacją. Nie kryją, że im się śpieszy. I to jak! Nad nowym samochodem pracowano jednocześnie w dwóch strefach czasowych. Odpowiadają za niego zespoły inżynierów w Chinach i w Niemczech (projekt oparto na nowej chińsko-niemieckiej platformie ADP). Ponoć dzięki temu skrócono czas prac aż o 30 proc. Czy to dużo? Nie. To bardzo dużo!

Potencjalny nabywca Audi E5 Sportback to kierowca z Chin. Taki, który oczekuje luksusu, wysokiej jakości, komfortu (stąd adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne) i najbardziej zaawansowanej techniki. To oczywiście wyobrażenie handlowców Audi, którzy kreślą wizję na rynek chiński. Stąd zaawansowane oświetlenie zewnętrzne (nawet ponad 1000 osobnych modułów LED tworzących nowe trójkątne światła) czy niezwykły system wentylacyjny z ukrytymi otworami i dyfuzorem aż trzech różnych zapachów. Niestety z jednym Audi nie zdążyło. Chwali się głośnikami w fotelach. A te dostępne są już w chińskich autach oferowanych w salonach.

Nowe Audi E5 to odwrót od idei priorytetu dla materiałów pochodzących z odzysku. Okazuje się, że w Chinach klienci cenią wszystko, co naturalne. Dlatego też w E5 znajdzie się prawdziwe drewno. Wciąż jednak nie wiadomo, ile surowca potrzeba na jeden samochód.

Procesor na serio. Qualcomm Snapdragon 5 nm

W kwestii najnowszych technologii ze świata elektroniki Audi daje odpór chińskim markom. Jest nowy system operacyjny Audi OS, skanowanie LiDAR, obiecujący samochodowy procesor Qualcomm Snapdragon 8295 (jakże nowoczesna architektura 5 nm) i ogromny 27-calowy wyświetlacz panoramiczny o rozdzielczości 4K. Nie zabrakło sklepu z aplikacjami dla Chin i technologią rozpoznawania twarzy, by nikt niepożądany nie buszował po systemie multimedialnym. Audi zainwestowało nawet w cyfrowego asystenta, którego zadaniem będzie płynny dialog z kierowcą i wsparcie tak duże, jak to tylko możliwe (nie zdradzono czy np. zarezerwuje stolik w restauracji).

Niemcy na poważnie potraktowali wsparcie kierowcy. Stąd LiDAR (do 100 punktów pomiarowych jednocześnie) i aż 28 różnych czujników (radary, kamery, sensory ultradźwiękowe), by bardzo dokładnie obserwować całe otoczenie. Audi E5 Sportback powinno poradzić sobie z wykrywaniem wszystkiego, co porusza się po chińskich drogach (plagą są przede wszystkim skutery i trójkołowce) albo na nie wbiega (szczególnie dzieci). W komunikacie wspomniano także o wykrywaniu sygnalizacji świetlnej, ale nie zdradzono więcej szczegółów (zapewne wykorzystuje dane z chmury, do której podłącza się w Chinach sygnalizację).

Na szczegółowe informacje nie trzeba będzie długo czekać. Auto zadebiutuje już latem 2025 r. Szybko, nieprawdaż? Kolejne modele już zapowiedziano. Pojawią się w rocznych odstępach – w 2026 r. i 2027 r. Jest na co czekać? Bez wątpienia.