Kierowcy coraz chętniej sięgają po proste i ekologiczne rozwiązania, zamiast szukać po sklepów kiepsko działających odświeżaczy i innych produktów, które mają za zadanie zadbać o zapach w pojeździe. Warto zastanowić się nad wykorzystaniem w tym celu kawy. Dlaczego to działa?

REKLAMA

Zobacz wideo Piękny zapach w twoim samochodzie? Wypróbuj te 3 myki!

Z czego można zrobić domowy odświeżacz powietrza do samochodu? Kawa to świetne rozwiązanie

Świeżo zmielona kawa posiada właściwości absorbujące, dzięki czemu niweluje nieprzyjemne aromaty. Dodatkowo nadaje wnętrzom delikatnego i przyjemnego zapachu, kojarzącego się z relaksem. Właśnie to sprawia, że warto wykorzystać ją w samochodzie.

Jak zrobić odświeżacz z kawy? Jest kilka sposobów. Który przetestujesz?

Jeśli jeszcze nie próbowałeś zrobić samochodowego odświeżacza powietrza z kawy, najwyższy czas to zmienić. Metod przygotowania takiego odświeżacza jest kilka.

Saszetki z kawą. Wystarczy, że przygotujesz saszetki lub nieduże woreczki z naturalnego materiału (np. len, bawełna) i napełnisz je świeżo zmieloną kawą. Rozłóż je w kilku miejscach w pojeździe (w schowkach, pod siedzeniami, w bagażniku itp.), a z czasem pochłoną nieprzyjemne aromaty.

Wystarczy, że przygotujesz saszetki lub nieduże woreczki z naturalnego materiału (np. len, bawełna) i napełnisz je świeżo zmieloną kawą. Rozłóż je w kilku miejscach w pojeździe (w schowkach, pod siedzeniami, w bagażniku itp.), a z czasem pochłoną nieprzyjemne aromaty. Naczynie z kawą. Jeśli nie wybierasz się w najbliższym czasie w żadną podróż, możesz zwyczajnie umieścić w pojeździe szklanki lub miseczki z suchą i zmieloną kawą. Przed wyjazdem nie zapomnij jednak, by je uprzątnąć, bo inaczej rozsypią się i będą wszędzie.

Kawę warto wymieniać na świeżą co kilka tygodni, lub gdy zauważymy, że nie wydziela już przyjemnego zapachu. Regularna pielęgnacja to klucz to przyjemnej atmosfery w pojeździe.