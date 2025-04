Krzysztof z Warszawy przez dwa lata walczył o ładowarkę na wspólnym parkingu. Wreszcie wygrał

Serwis wysokienapiecie.pl opisał historię, z jaką mierzy się w Polsce niejeden użytkownik samochodu elektrycznego lub hybrydy typu plug-in. Pan Krzysztof mieszkający w Warszawie chciał w garażu budynku wielorodzinnego zainstalować przy miejscu postojowym wallboksa. Rozwiązanie to miało umożliwić wygodne ładowanie auta elektrycznego. Niestety, sprawa okazała się trudniejsza do załatwienia, niż się to początkowo wydawało i na drodze realizacji celu stanęły przeszkody.

Zarządu wspólnoty nie przekonywały nawet ekspertyzy

Właściciel samochodu elektrycznego próbował uzyskać zgodę na montaż wallboksa, ale utknął na etapie formalności. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej robił wszystko, aby nie wydać zgody na montaż urządzenia. W odmowach nie padały jednak żadne faktyczne przyczyny prawne. Nie pomagały nawet ekspertyzy przeprowadzone na zlecenie mieszkańca, które nie wykazały technicznych przeciwwskazań do montażu ładowarki. Pan Krzysztof nie załamał jednak rąk i nie zamierzał się poddać. W końcu o pomoc zwrócił się do wymiaru sprawiedliwości.

W sprawie instalacji ładowarki ostatecznie orzekł sąd

Rozpatrujący sprawę Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe opowiedział się za użytkownikiem samochodu zasilanego energią elektryczną. Sąd 8 kwietnia 2025 r. nakazał zarządowi wspólnoty wyrażenie zgody na montaż ładowarki, powołując się na ustawę o elektromobilności, która mówi o tym, że mieszkańcowi przysługuje prawo do zainstalowania domowej stacji ładowania.

Sąd w uzasadnieniu podkreślił, że przepisy ustawy o elektromobilności są jasne i nie pozostawiają miejsca na dowolną interpretację. Argumenty zarządu były bezzasadne i naruszały przepisy. Wspólnota nie mogła blokować montażu ładowarki, nie mając do tego podstaw prawnych. Panu Krzysztofowi musi teraz wydać zgodę na zainstalowanie wallboxa przy miejscu postojowym, a do tego pokryć koszty procesu, które wynoszą 1000 zł.