Co się dzieje w berlińskim punkcie Tesli? Otwarte auta, bezdomni, chemikalia i góry śmieci

Jak informuje niemiecki Business Insider, w placówce Tesla Delivery Center Berlin-Brandenburg, w którym też przeprowadzane są ostatnie korekty gotowych pojazdów oraz ich wydawanie do bezpośredniej dystrybucji, sytuacja jest godna pożałowania. Sam punkt nie przypomina ani nowoczesnego salonu, ani profesjonalnego serwisu. Pojazdy przygotowywane w... ogólnodostępnym parkingu wielopoziomowym w Schönefeld, niedaleko berlińskiego lotniska BER im. Willy’ego Brandta. Jak wykazało redakcyjne śledztwo, amerykańska marka ma bardzo luźny stosunek do czystości, zabezpieczeń i kwestii organizacyjnych.

W berlińskim centrum Tesli panuje chaos? Nowe samochody wśród śmieci i odpadków

Z ustaleń redakcji B.I. wynika, że warunki panujące na miejscu mają być skrajnie nieodpowiednie. Na niższych poziomach parkingu zalegają śmieci, opakowania i resztki jedzenia. W jednym z rogów znaleziono wózek sklepowy wypełniony odpadkami, a wśród nich łatwopalne płyny i niedopałki papierosów. Jeszcze poważniejsze są zarzuty dotyczące bezpieczeństwa. W przestrzeni roboczej działają nieosłonięte instalacje elektryczne, otwarte skrzynki z przewodami, a także hydrauliczne podnośniki i duże nagrzewnice olejowe. Wszystko to bez zabezpieczeń i odgrodzeń - dostępne dla każdego, kto wchodzi na teren centrum.

Dziennikarze natknęli się także na rozrzucone gdzieniegdzie karteczki, na których pracownicy zostawiali sobie różnego rodzaju notatki np. "Może wymienić grzejnik?" albo "Potrzebujemy masek FFP2!". Taki widok bardziej pasuje do zaniedbanego zaplecza magazynowego niż do centrum odbioru prestiżowych elektryków.

Luksusowe auta bez ochrony. Bezdomny nocował w Tesli

Rzecz jasna na parkingu przechowywane są dziesiątki nowych samochodów Tesli, które niestety są niezabezpieczone, a nawet pozostawiane na noc z kluczykami wewnątrz. Z relacji Business Insider wynika, że w jednym z nich nocował przez kilka dni pewien bezdomny, którego obecność w ogóle nie została odnotowana przez pracowników. Zresztą czemu się tu dziwić. Samochody oddzielone są od ogólnodostępnej części garażu jedynie plandekami i ściankami działowymi. Co więcej, na miejscu nie ma żadnej ochrony ani monitoringu, który mógłby nadzorować teren.

Jak zauważa redakcja, panująca w obiekcie sytuacja od dawna pozostaje taka sama. Zdjęcia i filmy obrazujące warunki w berlińskim punkcie Tesli krążą w sieci od lat. Od momentu, gdy firma zaczęła korzystać z przestrzeni garażowej w 2020 roku, nie zaszły tam żadne konkretne zmiany, tak w kwestii bezpieczeństwa, jak i czystości.

Władze umywają ręce. Tesla milczy

Gmina Schönefeld, na której terenie znajduje się centrum, utrzymuje, że nie wiedziała o sytuacji, bo garaż znajduje się na terenie prywatnym. Zapowiada jednak przeprowadzenie audytu, którego wnioski pomogą ustalić, czy w punkcie nie dochodzi do złamania przepisów. Operator obiektu, firma Goldbeck, twierdzi, że zwracał się do Tesli z prośbą o dostosowanie sposobu użytkowania budynku do obowiązującego regulaminu. Jednocześnie podkreślił, że nie odpowiada za działania najemcy. Sama marka, jak to zwykle w jej przypadku bywa, nie odniosła się do sprawy.