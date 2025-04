Mocne wejście na polski rynek. Firma XPENG odsłania karty, a ceny wywołują niemałe dyskusje

Firma XPENG oficjalnie rozpoczyna działalność w Polsce, stając się kolejnym graczem na coraz bardziej konkurencyjnym rynku samochodów elektrycznych. Pierwszy salon marki już działa w Warszawie, a w ofercie znalazły się trzy modele o zaskakująco konkurencyjnych cenach. O najbliższych planach marki rozmawialiśmy z Denizem Mei - General Managerem ds. rozwoju nowych rynków w XPENG.

REKLAMA

XPENG – kim jest nowy gracz na polskim rynku?

XPENG to chińska firma technologiczno-motoryzacyjna, której działalność wykracza poza samo produkowanie samochodów. Firma przez ostatnie 10 lat intensywnie rozwijała technologie autonomicznej jazdy, zaawansowane systemy operacyjne pojazdów oraz nowatorskie układy napędowe. Może pochwalić się stworzeniem pierwszej masowo produkowanej platformy 800-woltowej dla samochodów w pełni elektrycznych, pozwalającej na ultraszybkie ładowanie.

Importem, dystrybucją i obsługą posprzedażową XPENG w Polsce zajmuje się firma Inchcape, która od ponad 20 lat prowadzi w naszym kraju sprzedaż i serwis samochodów różnych marek. Pierwszy salon XPENG został otwarty przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Co istotne dla potencjalnych klientów – wszystkie pojazdy XPENG objęte są 7-letnią gwarancją (lub do przebiegu 160 000 km) i otrzymują darmowe aktualizacje Over the Air.

"Polski rynek jest dla nas bardzo ważny" – rozmowa z Denizem Mei

Filip Weremij: Na początek proszę powiedzieć, z kim XPENG chce konkurować na polskim rynku?

Deniz Mei: Naszym priorytetem jest budowanie świadomości marki oraz stworzenie klientom możliwości bezpośredniego poznania naszych produktów. Zależy nam, aby sami mogli przekonać się o ich jakości i dostrzec różnice w porównaniu z ofertą konkurencji.

Choć na polskim rynku działa wiele firm oferujących samochody elektryczne, nie ograniczamy się wyłącznie do konkurowania w tym segmencie. Do naszych salonów trafiają również właściciele aut spalinowych, którzy poszukują nowoczesnej alternatywy dla swoich dotychczasowych pojazdów.

Wierzymy, że to klienci – jako użytkownicy i eksperci – są najlepszymi recenzentami naszych samochodów. Dlatego uważnie słuchamy ich opinii i nieustannie doskonalimy nasze produkty, by jak najlepiej odpowiadały na realne potrzeby rynku.

FW: Jakie są plany XPENG na 2025 rok, szczególnie w kontekście polskiego rynku?

Deniz Mei: Polski rynek, gdzie rocznie sprzedaje się pół miliona nowych aut, jest dla nas bardzo ważny. Chcemy wysokorozwiniętej sieci sprzedaży i serwisu posprzedażowego, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z profesjonalnym partnerem - marką Inchcape

FW: Jak klienci dziś mogą zapoznać się z marką i jej samochodami?

Deniz Mei: Oferujemy możliwość jazd próbnych, zarówno w salonach, jak i w ramach dostarczania samochodu do klienta. Wierzymy, że doświadczenie za kierownicą pozwoli dostrzec, czym nasze auta się wyróżniają. Na tym etapie najważniejsze nie są dla nas liczby – wolumen sprzedaży czy liczba salonów. Najbardziej liczy się głos klienta i jego doświadczenie. To na tym budujemy markę.

Oferujemy możliwość jazd próbnych, zarówno w salonach, jak i w ramach dostarczania samochodu do klienta Fot. Materiały promocyjne XPENG

Trzy modele XPENG dostępne w Polsce – co oferują i ile kosztują?

Na polskim rynku marka XPENG zadebiutowała od razu z trzema modelami: dużym sedanem P7, SUV-em coupe G6 oraz flagowymSUV-em G9. Wszystkie samochody bazują na zaawansowanej platformie SEPA 2.0 (Smart Electric Platform Architecture), która maksymalizuje możliwości ładowania dzięki technologii 800V.

XPENG P7 – duży sedan segmentu D, wyposażony w baterię o pojemności 86,2 kWh. W wersji z napędem na tył oferuje moc 276 KM i zasięg do 576 km (wg WLTP). Wariant z napędem na wszystkie koła (AWD) dysponuje mocą 476 KM i przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,1 sekundy. Ceny XPENG P7 startują od 216 900 zł.

Na polskim rynku marka XPENG zadebiutowała od razu z trzema modelami Fot. Materiały promocyjne XPENG

XPENG G6 – crossover coupe wyposażony w technologię 800V i dwa warianty akumulatorów do wyboru. Z mniejszą baterią (66 kWh) zasięg wynosi 435 km, a z większą (87,5 kWh) – 570 km (wg WLTP). W wersji z napędem AWD moc 476 KM pozwala na sprint do 100 km/h w 4 sekundy. Bagażnik oferuje 571 litrów pojemności. Ceny modelu G6 zaczynają się od 203 900 zł, co czyni go najtańszym modelem marki w Polsce

Zasięg, w zależności od wersji, wynosi od 460 do 570 km Fot. Materiały promocyjne XPENG

XPENG G9 – duży SUV z technologią 800V, oferujący w wersji z napędem na tylne koła silnik o mocy 313 KM. W wariancie AWD moc rośnie do imponujących 551 KM, co przekłada się na przyspieszenie 0-100 km/h w 3,9 sekundy. Zasięg, w zależności od wersji, wynosi od 460 do 570 km. Przestronny bagażnik mieści aż 660 litrów. Ceny modelu G9 startują od 252 900 zł.

Wszystkie modele XPENG kwalifikują się do rządowego programu dopłat do samochodów elektrycznych 'NaszEauto' Fot. Materiały promocyjne XPENG

Co istotne, wszystkie modele XPENG kwalifikują się do rządowego programu dopłat do samochodów elektrycznych "NaszEauto".

Technologia na pierwszym planie – co wyróżnia XPENG?

FW: Gdzie XPENG widzi swoją przewagę nad konkurencją?

Deniz Mei: XPENG ma w swoim DNA sztuczną inteligencję i technologie IT. Aż 30 proc. naszego zespołu to inżynierowie, specjaliści z branży oprogramowania i sztucznej inteligencji, a nasz założyciel jest również inżynierem. Nasze rozwiązanie autonomicznej jazdy jest w Chinach numerem jeden. W wielu krajach w pełni autonomiczna jazda nie jest jeszcze dopuszczona, dlatego skupiamy się na zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy oraz rozwiązaniach zapewniających najszybsze ładowanie. Nasz NGP (Navigation Guided Pilot) działa już w całych Chinach, nawet na terenach wiejskich, i sprawdza się znakomicie.

Deniz Mei: Jesteśmy bardzo dumni także z naszej architektury SEPA 2.0. Integruje ona całą naszą technologię w ramach jednej struktury. Na przykład nasza bateria jest zintegrowana z podwoziem – podczas gdy u konkurencji znajduje się nad podłogą. Dzięki temu nasza bateria otoczona jest bardzo wytrzymałą stalą, co zwiększa bezpieczeństwo pasażerów. Dodatkowo, dzięki takiemu układowi mamy więcej miejsca w kabinie – jest ona wyższa i bardziej przestronna. Środek ciężkości znajduje się niżej, więc prowadzenie samochodu jest bardziej stabilne.

Sztuczna inteligencja w centrum uwagi

Sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w samochodach XPENG. Jak wyjaśnia Deniz Mei, odpowiada ona m.in. za rozpoznawanie otoczenia, adaptację do stylu jazdy kierowcy oraz funkcje wspomagające, jak samodzielne parkowanie.

Deniz Mei: Stworzyliśmy własny chip komputerowy – nazywamy go chipem Turinga, na cześć Alana Turinga, twórcy koncepcji komputera. To chip samouczący się, który działa offline – nie potrzebuje połączenia z internetem, co sprawia, że system działa szybciej i stabilniej. Chip ten stanowi 'serce' naszego samochodu. W marcu zeszłego roku testowaliśmy nasze auta w zatłoczonych miastach w Chinach. W czasie tych testów przejechaliśmy 10 000 kilometrów – i tylko raz kierowca musiał dotknąć kierownicy. To pokazuje, jak bardzo zaawansowany jest nasz system.

FW: Jak takie technologie sprawdzą się na europejskich drogach?

Deniz Mei: Oczywiście, żeby osiągnąć podobny poziom w Europie, potrzebujemy danych lokalnych i infrastruktury. Dlatego planujemy stworzyć własne centrum danych w Europie – żeby spełniać wymogi regulacyjne i dostosować nasze technologie do lokalnych warunków.

XPENG kreuje przyszłość mobilności i wykracza ona daleko poza drogi Fot. Materiały promocyjne XPENG

Miejsce samochodów jest na niebie?

Jedną z najbardziej futurystycznych inicjatyw firmy XPENG jest projekt latającego samochodu. Chińska firma jako jedna z pierwszych na świecie dotarła do etapu komercjalizacji takiego projektu, a klienci złożyli już zamówienia.

FW: Latające samochody to przyszłość czy fantazja?

Deniz Mei: XPENG kreuje przyszłość mobilności i wykracza ona daleko poza drogi. To bardzo obiecująca przyszłość i ten rynek na pewno się rozwinie. Wszyscy marzyliśmy o latających autach przez ostatnie 30 lat – a teraz, w tym lub przyszłym roku, pokażemy, że to możliwe.

W grudniu zeszłego roku rozpoczęliśmy sprzedaż w Chinach. Zebraliśmy już 3000 zamówień i produkujemy te pojazdy dla klientów. Na początku 2026 roku planujemy je dostarczyć. To nie jest fantazja – to rzeczywistość.

FW: Czy samochody na niebie będziemy mogli zobaczyć także w Europie?

Deniz Mei: Na razie w Chinach i być może w kilku innych krajach, w których jest wystarczająco dużo przestrzeni, jak np. Australia. W Europie będzie to trudniejsze – każde z 26 państw ma inne przepisy. Ale jak już wspominałem, technologia rozwija się szybciej niż prawo i regulacje. Więc to tylko kwestia czasu.

XPENG wchodzi na polski rynek w momencie rosnącego zainteresowania samochodami elektrycznymi Fot. Materiały promocyjne XPENG

XPENG może trafić w gust polskich kierowców

XPENG wchodzi na polski rynek w momencie rosnącego zainteresowania samochodami elektrycznymi, oferując konkurencyjne ceny i zaawansowane technologie. Marka wyraźnie celuje w segment premium, ale z cenami niższymi niż u wielu konkurentów z tego segmentu.

Warto zauważyć, że XPENG nie jest już debiutantem na rynku europejskim – Polska to już 15. kraj w Europie, gdzie marka rozpoczyna działalność. Doświadczenia zebrane na innych rynkach mogą pomóc w skutecznej adaptacji do polskich warunków.

Połączenie zaawansowanych technologii, konkurencyjnych cen i ambitnych planów rozwoju sprawia, że XPENG może stać się istotnym graczem na polskim rynku elektromobilności. Czy tak się stanie – przekonamy się w najbliższych latach.

Materiał promocyjny marki XPENG.