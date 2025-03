Bezpośrednio po pożarze, który wybuchł w hali opon osobowych w 2023 roku, zdolność produkcyjna opon osobowych spadła do 55 procent. W ciągu niecałego miesiąca wzrosła do 70 proc., a od 25 lutego osiągnęła pełną zdolność. Pożar został ugaszony w nieco ponad dwie godziny. Na miejscu działało prawie 30 wozów strażackich, a pracowników bezpiecznie ewakuowano. Obszar produkcji opon ciężarowych nie ucierpiał.

Odbudowa została przeprowadzona w rekordowym czasie, głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pracy zespołowej wszystkich pracowników FO Dębica

- mówi Marko Nahtigal, dyrektor fabryki w Dębicy.

Jakie możliwości daje nowa linia produkcyjna? Fabryka w Dębicy wzmacnia swoją pozycję

Nowa linia produkcyjna daje możliwość zwiększenia produkcji opon o rozmiarach od 18 cali wzwyż. Odpowiadałoby to trendom na rynku, co wzmocniłoby pozycję fabryki, jako zakładu zdolnego dostarczać coraz bardziej zaawansowane produkty. Dębica jest największą europejską fabryką koncernu Goodyear. W zakładzie produkowane są opony do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych pod markami Goodyear, Dunlop, Dębica, Fulda i Sava. Dębicki zakład dostarcza opony do aż 59 krajów.

FO Dębica jest firmą z historią, a w dodatku jednym z największych pracodawców na Podkarpaciu

W tym roku zakład w Dębicy obchodzi swoje 86-lecie - oficjalne otwarcie Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy odbyło się 4 kwietnia 1939 r. W 1937 roku polski rząd podjął decyzję o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. W fabryce w Dębicy po uruchomieniu produkcji pracowało 285 osób i wytwarzano ok. 350 sztuk kompletów ogumienia (opon i dętek) na dobę, w siedmiu różnych rozmiarach. Teraz fabryka zatrudnia około 3 000 osób, co oznacza, że jest jednym z głównych pracodawców w województwie.