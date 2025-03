Prezes związku motoryzacyjnego VDA jest załamany. To będzie "fatalne dla wolnego handlu"

3 kwietnia 2025 r. w życie wejdą 25-proc. cła na auta sprzedawane na terenie USA. Wszystkie auta, które są produkowane poza Stanami Zjednoczonymi. Decyzja prezydenta Trumpa odbiła się szerokim echem na świecie. Teraz reaguje na nią także Hildegard Müller, czyli prezes niemieckiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA).

Co trzecie Porsche trafia do USA. VW i Audi wysyłają 15 proc. aut

Szef VDA podkreśla, że decyzja USA będzie miała katastrofalne skutki dla Niemiec. Stany Zjednoczone stanowią bowiem największy zagraniczny rynek zbytu dla producentów motoryzacyjnych z tego kraju. Wyraźnie pokazują to dane rynkowe. Według informacji przytoczonych przez serwis Money, co trzecie Porsche i co szóste BMW wyprodukowane w 2024 r. trafiły za ocean. Volkswagen, Audi i Mercedes natomiast sprzedają w Stanach od 12 do 15 proc. wszystkich pojazdów.

A przecież ta sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Europejskie firmy motoryzacyjne nie tylko sprzedają auta w USA. Oni je również tam produkują i eksportują. Amerykańskie montownie do pracy potrzebują jednak podzespołów pochodzących ze Starego Kontynentu. Podzespołów, które również zostały objęte nowym cłem motoryzacyjnym. Zasięg polityki amerykańskiego rządu jest zatem naprawdę szeroki. Całym frontem uderzy w firmy spoza USA.

To nie jest dobry moment dla niemieckich marek na nowe cło

Uderzenie idące z kierunku tak kluczowego rynku będzie wyjątkowo bolesne. 25-proc. cło w naturalny sposób musi przełożyć się na wzrost cen aut, ale też i koszty ich sprzedaży dla producentów. To z kolei prawdopodobnie będzie się wiązało ze spadkiem zainteresowania autami europejskimi.

Nieubłaganie zbliżające się obniżenie sprzedaży aut na kluczowym rynku amerykańskim pogorszy rentowność sektora motoryzacyjnego w Europie. Sektora, który każdego roku wysyła za ocean ponad 800 tys. pojazdów. Sytuacja w naturalny sposób osłabi zatem już osłabione marki wywodzące się z Niemiec. Jak podaje VDA, zyski Volkswagena i Porsche bez amerykańskiej polityki celnej spadły o 30 proc. BMW straciło aż 37 proc. W połowie 2025 r. wyniki te mogą się zatem stać jeszcze bardziej dramatyczne.

Trump uderza w europejskich producentów. Wzmacnia też... Chiny

Jak podkreśla szef VDA, nowe amerykańskie cła będą miały wpływ na firmy importujące do USA, ale także rodzimych producentów. Bo warto wiedzieć o tym, że zagraniczne komponenty (a więc te obłożone podatkiem od 3 kwietnia 2025 r.) używają także marki rodzime w USA. Droższe staną się zatem tak właściwie wszystkie pojazdy oferowane w Stanach. Na sytuacji stracą więc wszyscy. Choć nie do końca. Bo uderzenie w europejskie marki sprawi, że na sile zyskają konkurenci. Przede wszystkim ci z Chin. Czy Trump o tym pomyślał?