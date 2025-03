Elektryczny hyundai przejechał już 666 tys. km. A co z baterią? Będziecie zaskoczeni

Model Ioniq 5 był jednym z ważniejszych elektrycznych pojazdów Hyundaia. Teraz na temat auta pojawiły się dość ciekawe doniesienia. W serwisie YouTube pojawił się filmik, który pokazuje samochód w kolorze białym. Ten w nieco ponad 3 lata pokonał... 666 255 km. O sprawie donosi serwis InsideEVs.

666 tys. km Hyundaiem Ioniq 5 bez żadnej awarii. To dopiero wynik!

W tej historii interesujących jest co najmniej kilka faktów. Bo z nagrania zamieszczonego w sieci jasno wynika, że:

auto musiało pokonywać jakieś 220 tys. km rocznie. To daje ponad 18 tys. km w cyklu miesięcznym, czyli nawet 590 km dziennie! Kierowca używał zatem elektryka naprawdę intensywnie.

na dystansie 666 tys. km Hyundai Ioniq 5 nie miał żadnej awarii. W aucie nie zepsuło się absolutnie nic. No może prawie nic, bo wymianie podlegała bateria trakcyjna. Jeżeli takie wyniki stałyby się elektrycznym standardem, motoryzacja znowu wróciłaby do ery aut bez problemu "kręcących" milion kilometrów.

Na ekranie pojazdu można dostrzec wskazanie średniego "spalania". Komputer pokazuje, że auto przejeżdża 6,6 km na każdej kWh. To oznacza, że na 100 km potrzebuje jakieś 15,15 kWh. Kierujący jeździ naprawdę oszczędnie. Według danych producenta wydajność wersji bazowej to 16,7 kWh/100 km. Topowy model "podciąga" wynik nawet do 19,1 kWh/100 km.

Hyundai wymienił w aucie baterię. Po 580 tys. km straciła 13 proc. pojemności

Tak naprawdę najciekawszy fakt związany z tym autem dotyczy właśnie wymiany baterii. Koreański właściciel deklaruje, że ładował auto wyłącznie na stacjach szybkiego ładowania. Ładował je zawsze do 100 proc. pojemności. W skrócie robił najgorszą rzecz, jaką się dało. Elektryki nie znoszą pełnego i szybkiego ładowania, bo ono ponoć najszybciej degraduje akumulator. Mimo wszystko bateria w tym przypadku wytrzymała 580 000 km. Choć i po tym dystansie nie nadawała się po prostu do wyrzucenia.

Po 580 tys. km i 2,5 roku pojemność akumulatora została określona na 87 proc. Zasobnik na tak dużym dystansie stracił zatem zaledwie 13 proc. swojego potencjału. Taki wynik bez wątpienia zasługuje na brawa. Bo czasami dystansu o połowę mniejszego nie są w stanie pokonać nowoczesne silniki spalinowe.

13-proc. utrata pojemności na dystansie 580 tys. km nie wydaje się szczególnie znacząca. Hyundai mimo wszystko postanowił wymienić akumulator. I zrobił to na swój koszt. Właściciel miał potężne szczęście? Z pewnością tak. Koreańczycy nie zdecydowali się na pokrycie kosztu naprawy bez przyczyny. Na moje oko potraktowali ten przypadek jak eksperyment. Wymontowaną baterię mogą teraz zbadać w centrum rozwojowym i gruntownie sprawdzić jej stan. Tym bardziej że degradacja wynika z prawdziwej eksploatacji w realnych warunkach drogowych i nie osiąga specjalnie wysokiego poziomu pomimo intensywności użytkowania.