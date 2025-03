Złamał zakaz, o którym mało kto pamięta. Teraz grozi mu 5 lat więzienia

Policjanci z Głuszyc (woj. dolnośląskie) podczas służby w Olszyńcu zatrzymali do kontroli drogowej mężczyznę prowadzącego Audi A6 allroad. Pojazd miał założoną tylko jedną tablicę rejestracyjną, która została wydana w Austrii. Mundurowi po wylegitymowaniu 37-latka i przeprowadzeniu czynności kontrolnych wykazali, że kierujący nie powinien w ogóle siedzieć za kierownicą auta. Choć mężczyzna podał dane personalne swojego brata, nie zdołał nabrać funkcjonariuszy. Po ustaleniu prawdziwej tożsamości wyszło na jaw, że kierowca ma orzeczony w 2024 roku przez Sąd Rejonowy w Tychach zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Mężczyzna był poszukiwany, a rejestracja pochodziła z kradzieży

To jednak nie było koniec problemów 37-latka. Policjanci ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany celem osadzenia w zakładzie karnym na sześć miesięcy za wcześniejszą wielokrotną jazdę samochodem pomimo sądowego zakazu. Pojazd, którym kierował nie miał na dodatek aktualnego przeglądu oraz ubezpieczenia, a założona na nim austriacka tablica rejestracyjna została skradziona na terenie Austrii. Tablica została zabezpieczono do sprawy, a Audi trafiło na parking strzeżony.

Mężczyznę osadzono na noc w policyjnej celi, a następnego dnia w prokuraturze przedstawiono mu zarzuty. Zatrzymany trafił do Aresztu Śledczego w Świdnicy i teraz odpowie za popełnione przestępstwa i wykroczenia, między innymi za użycie tablicy przypisanej do innego pojazdu oraz kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo orzeczonego zakazu sądowego, za co grozi mu kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Kiedyś wykroczenie, dziś przestępstwo

Warto przypomnieć, że do niedawna kradzież tablicy rejestracyjnej była wykroczeniem. Obecnie zabór tablicy rejestracyjnej lub użycie tablicy nieprzypisanej do tego pojazdu, podrobionej lub przerobionej, jest przestępstwem. Zmieniło się to 1 października 2023 r. po nowelizacji kodeksu karnego, która wprowadza art. 306c w następującym brzmieniu: