Drogowcy nie dotrzymają terminów. Budowa ważnej ekspresówki na Pomorzu z opóźnieniem

Leżąca na Pomorzu droga ekspresowa S6, nazywana także Trasą Kaszubską, jest jednym z najważniejszych ciągów komunikacyjnych na Pomorzu. Ciągnąca się od Trójmiasta aż do Szczecina ekspresówka w wielu miejscach jest jeszcze niedokończona. W fazie realizacji znajdują się m.in. cztery odcinki zlokalizowanie między Bożepolem Wielkim a Słupskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo

Trasa Kaszubska w budowie. Wygodna ekspresówka z opóźnieniem

Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Okazuje się, że wspomniany fragment drogi ekspresowej S6 zostanie oddany do użytku po terminie. Z czego wynika opóźnienie? "Trasa S6 od Bożepola Wielkiego do Słupska to cztery odcinki inwestycyjne, na których prace mają różny stopień zaawansowania. [...] W związku z ich realizacją jesteśmy obecnie w trakcie rozpatrywania licznych roszczeń wykonawców, w tym pogodowych. Pojawiły się również problemy z geologią i dzikimi wysypiskami śmieci, które nie zostały wcześniej zinwentaryzowane" - stwierdza rzecznik GDDKiA w Gdańsku Mateusz Brożyna, cytowany przez portal Trójmiasto.pl.

Droga ekspresowa S6. Trasa Kaszubska. Fot. GDDKiA

Jak dodaje, terminy kontraktowe oddania do ruchu tych odcinków przypadają na 2025 rok, ale wspomniane już roszczenia mogą wpłynąć na czas potrzebny na ukończenie prac. "Robimy wszystko, by oddać trasę w jak najszybszym możliwym terminie" - zapewnia przedstawiciel GDDKiA. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że kierowcy skorzystają z trasy dopiero na początku 2026 roku.

Droga ekspresowa S6. Trasa Kaszubska to część Via Hanseatica

Droga ekspresowa S6 jest częścią korytarza międzynarodowej trasy Via Hanseatica łączącej miasta południowego Bałtyku, od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Na węźle Gdańsk Południe ma wspólny przebieg z S7, gdzie łączy się z Południową Obwodnica Gdańska i w przyszłości z Obwodnicą Metropolii Trójmiejskiej. DK6 w obecnym kształcie jest ważnym elementem w sieci dróg międzynarodowych m.in. jako część trasy europejskiej E28. W granicach Polski to 480 km drogi od Kołbaskowa (granica z Niemcami) do Grzechotek (granica z Obwodem Królewieckim).