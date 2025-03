Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacimy za benzynę, LPG i diesla w kwietniu

Niestety. Analitycy wieszczą koniec obniżek cen na stacjach paliw. Po 11 tygodniach niewielkich spadków cen pora na odwrócenie trendu. Według analityków Reflex w najbliższych dniach będziemy obserwować stopniowe zmiany na stacjach. Te są już przesądzone. Otwartą kwestią pozostaje, na jaką korektę cen zdecydują się poszczególne sieci czy właściciele określonych stacji.

Szkoda, bo jeszcze pod koniec marca 2025 r. średnia cena za litr najpopularniejszej benzyny utrzymywała się na poziomie poniżej 6 zł za litr (niestety wiele stacji utrzymywało stawki nawet o kilkanaście groszy wyższe). Za to najdroższej benzynie daleko było do symbolicznego progu aż 7 zł za litr.

Średnie ceny paliw pod koniec marca 2025 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. 5,97 zł/l

Benzyna 98. 6,75 zł/l

Diesel. 6,09 zł/l

Autogaz. 3,12 zł/l

Na ryku hurtowym już obserwowane są znaczące zmiany. Z raportu biura Reflex wynika, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni cenę benzyny 95 podniesiono o ponad 270 zł za 1000 l. W przypadku diesla podwyżka była znacznie mniejsza. To nieco ponad 70 zł za 1000 l. Niemniej i tak można oczekiwać kolejnych niekorzystnych dla kierowców zmian.

Prognozowane średnie ceny paliw na początku kwietnia 2025 r. (dane biura Reflex)

Benzyna 95. 5,98 – 6,05 zł/l

Benzyna 98. 6,78 – 6,85 zł/l

Diesel. 6,11 – 6,17 zł/l

Autogaz. 3,12 - 3,15 zł/l

A co się dzieje na światowych rynkach? Majowe kontrakty za ropę Brent to już stawki powyżej 74 dolarów za baryłkę (podwyżka o ok. 1,5 dolara). Rosną także ceny benzyn na rynku ARA (trzy kluczowe porty: Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia). W ciągu kilku tygodni marca zmiana sięgnęła ponad 413 zł za tonę. Za to diesel niemal bez zmian. Różnica była symboliczna. To ledwie 1 dolar. Na tym nie koniec.

Wpływ na rynek paliw mogą mieć także kolejne rozporządzenia amerykańskiej administracji. Donald Trump forsuje nowe opłaty portowe dla statków zbudowanych w Chinach lub pływających pod chińską banderą. W praktyce dotyczy to nie tylko kontenerowców, ale także gazowców i tankowców. Podwyżka kosztów frachtu odbije się na cenach paliw (wedle szacunków tankowce zbudowane w Chinach przewożą nawet do 20 proc. ropy do i z USA). Prócz zmian stawek dla transportu morskiego szykowana jest także podwyżka ceł (o 25 proc.) na różne towary z krajów, które korzystają z ropy wydobytej w Wenezueli. Wojna handlowa rozkręca się na dobre.