Toyota zaprezentowała nowy model Land Cruisera. Projekt na rok 2025 wyróżnia się swoim nietypowym i futurystycznym wyglądem. Ten nowy SUV nadaje się na długie podróże, nawet w trudnych warunkach. Największą innowacją jest wprowadzenie napędu elektrycznego. Czy tak będą wyglądać samochody przyszłości?

Toyota zaprezentowała nowego Land Cruisera. Będzie hitem?

Pierwszy koncept nowego Land Cruisera Se zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych w Tokio. To elektryczny wariant, obok którego ciężko przejść obojętnie. Po raz kolejny marka postawiła na dość kosmiczny design, nieprzypominający standardowego samochodu terenowego. Brak klasycznych klamek, całkowicie zabudowany przód i wąskie światła to cechy charakterystyczne nowego projektu Toyoty.

Tak wygląda Land Cruiser Se (fot. Toyota)

Nowy Land Cruiser Se ma rozstaw osi wynoszący 120,1 cala (ponad 3 m), czyli jest dłuższy o 8 cali niż poprzednie wersje LC, a jego cała długość to 202,8 cala (ok. 5 m). Pojazd ma bardzo charakterystyczne reflektory, płynnie łączące się z przednią maską auta. Wzrok przyciąga także nowoczesny dach w kolorze złotym, kontrastujący ze srebrnym nadwoziem.

Land Cruiser Se od tyłu (fot. Toyota)

Nowe Land Cruisery od Toyoty zrewolucjonizują rynek?

Land Cruiser Se 2025 ma być przystosowany do jazdy w najtrudniejszych warunkach. Zmieści się w nim cała rodzina, ponieważ auto wyposażono w trzy rzędy siedzeń. Dzięki temu w środku może siedzieć nawet 7 osób. Co ciekawe, to nie jedyna ciekawostka, którą Toyota chce zachwycić swoich klientów.

Toyota Land Cruiser Se na targach (fot. Toyota)

Podczas targów w Tokio zaprezentowano również Land Cruiser z napędem hybrydowym. Tutaj postawiono na czterocylindrowy silnik i-FORCE MAX z turbodoładowaniem. Pojazd wygląda nowocześnie, ale zachowuje ducha aut terenowych. To doskonałe połączenie tradycji i innowacji, które odzwierciedla obecną politykę marki. Warto dodać, że Land Cruiser został wybrany Samochodem Roku przez Women’s Worldwide Car Of The Year w 2025 roku. W Polsce samochód już w grudniu cieszył się dużą popularnością i był chętnie zamawiany w przedsprzedaży.

Źródła: vistatoyotawy.com, toyotanews.eu, caranddriver.com