Ile motocykli przybyło w Polsce w najsmutniejszym miesiącu roku? Trudno w to uwierzyć

Listopad jest dobrym momentem na zakup jednośladu i nie jest. To dobry moment, bo pojazdy są wyprzedawane przez dealerów. Nie jest, bo sezon na motocykle już dawno się skończył. Promocje mimo wszystko kuszą Polaków. I to wyraźnie widać w danych płynących z rynku.

Zobacz wideo Policja w Gorzowie odzyskała skradzione motocykle

Rynek jednośladów w Polsce rośnie. Nawet w listopadzie!

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego podsumował dane sprzedaży nowych jednośladów w Polsce w listopadzie 2024 r. Wnioski? Ten przede wszystkim jest jeden. Hossa cały czas trwa. Klienci kupują pojazdy z dużą większą intensywnością, niż przed rokiem. W minionym miesiącu sprzedało się bowiem 2 051 nowych jednośladów. Wynik przewyższa tym samym o 443 sztuk listopad 2023 r. To oznacza wzrost o 27,5 proc. I stanowi jeden z lepszych listopadów w historii polskiego rynku motoryzacyjnego. Wyższą sprzedaż zanotowano jedynie w 2008 i 2009 r.

Jakie motocykle kupowali Polacy w listopadzie?

Największy udział w sprzedaży miały motocykle. Ich zbyt sięgnął 1482 sztuk. To oznacza aż 31,6 proc. więcej rok do roku. Jeszcze bardziej optymistycznie wyglądają dane dotyczące okresu między styczniem a listopadem 2024 r. W ciągu 11. miesięcy salony opuściło 36 396 pojazdów. To o 35,8 proc. więcej, niż przed rokiem. Jeżeli chodzi o rynkowych liderów, zestawienie Top 5 w listopadzie wyglądało następująco:

Honda – 361 szt. i wzrost o 40 proc. Yamaha – 126 szt. i wzrost o 29 proc. Suzuki – 112 szt. i wzrost o 45 proc. BMW – 94 szt. i wzrost o 42 proc. KTM – 72 szt. i wzrost o 41 proc.

W 2024 r. najpopularniejsze w Polsce były motocykle o pojemności silnika do 125 cm3. Ich zbyt osiągnął wartość 15 388 sztuk. To oznacza ilość o 41 proc. większą. Najmniej popularne były jednoślady o napędzie elektrycznym. Między styczniem a listopadem sprzedało się zaledwie 428 egzemplarzy. W 2023 r. wynik ten był o 12 proc. wyższy.

Jakie motorowery kupowali Polacy w listopadzie?

Dane PZPM jasno pokazują, że w przypadku motocykli rynek rósł momentami nawet o ponad 40 proc. Równie optymistycznie nie wyglądają jednak dane na rynku motorowerów. Tych w listopadzie sprzedało się 569. To daje wzrost o dużo skromniejsze 18 proc. Między styczniem a listopadem sprzedaż osiągnęła wartość na poziomie 13 201 sztuk. To o 24,8 proc. więcej. Rynkowych liderów w minionym miesiącu było pięciu. Mowa o:

Junaku – 117 szt. i wzrost o 31 proc. Romecie – 53 szt. i spadek o 16 proc. Torq – 48 szt. i wzrost o 66 proc. Yiben – 38 szt. i spadek o 3 proc. Bartonie – 33 szt. i spadek o 31 proc.

Na rynku motorowerów widać odwrotną tendencję, niż w przypadku motocykli. Bo tu pojazdy elektryczne zyskują. Skuterów zasilanych prądem sprzedało się w listopadzie 2024 r. 168 sztuk. To oznacza wynik wyższy o 17,5 proc. niż przed rokiem.