Tak Volkswagen mierzy się ze strajkami. Oto fabryki, które Niemcy chcieli zamknąć

Strajk w niemieckich zakładach Volkswagena wciąż trwa. I niewiele wskazuje na to, by pracownicy wrócili na dobre do pracy. Z dotychczasowych negocjacji niewiele wynikło, skoro obie strony zapowiedziały kolejną rundę rozmów. Zarząd i przedstawiciele związków spotkają się w dniach 16-17 grudnia 2024 r. Jeśli nie dojdzie do porozumienia to związkowcy IG Metall grożą eskalacją do poziomu jakiego wcześniej nie doświadczył koncern Volkswagena.

Do mediów trafiają pierwsze przecieki z prowadzonych rozmów. Według Reutersa zarząd koncernu już tak twardo nie obstaje przy pomyśle zamknięcia kilku zakładów Volkswagena w Niemczech. Pojawiły się także informacje o wybranych lokalizacjach. Okazuje się, że pierwotnie planowano wstrzymano produkcji w zakładach Volkswagena w Dreźnie, w których firma zatrudnia 300 osób. Wyjątkowa szklana fabryka (Gläserne Manufaktur) słynęła m.in. z produkcji flagowej limuzyny Volkswagen Phaeton. Z czasem jej miejsce zajął elektryczny Golf, a następnie ID.3.

Upadek legendy

Ale zakłady w Dreźnie to nie wszystko. Zarząd planował także zamknięcie lub sprzedaż fabryki w Osnabruck w której pracuje ok. 2,3 tys. osób. To miejsce, w którym przed laty Karmann (firma zbankrutowała) produkował kabriolety i coupe na zlecenie wielu koncernów. To z Osnabruck wyjeżdżały takie modele kabrioletów jak choćby Audi A4, Chrysler Crossfire, Ford Escort, Mercedes CLK, Porsche 968, Renault Megane CC czy Volkswagen Golf. Po przejęciu fabryki przez Grupę Volkswagen Osnabruck stał się miejscem produkcji Porsche Boxster i Cayman oraz Volkswagena T-Roc. Jej moce produkcyjne (ok. 100 tys. aut rocznie) są wykorzystane tylko w niedużej części. W 2023 r. wyprodukowano nieco ponad 28 tys. samochodów.

Negocjacjom uważnie przyglądają się nie tylko pracownicy obawiający się o utratę miejsc pracy. Niemiecki magazyn Manager wspomina o akcjonariuszach. Wśród nich kluczowa jest rodzina Porsche, które według dziennikarzy zaczyna tracić cierpliwość. A to oznacza, że perspektywy kolejnych zmian kierownictwa koncernu stają się coraz bardziej realne. Ale czy zmiana na tak wysokim szczeblu przyniesie wyczekiwaną przez pracowników rezygnację z zamykania fabryk? W tej kwestii jest bardzo dużo wątpliwości.