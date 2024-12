Morski Oddział Straży Granicznej wcielił do służby dwa nowe poduszkowce dostosowane do wymagających warunków służby na Zalewie Wiślanym. Ich wszechstronność ma pozwolić skutecznie patrolować granicę, kontrolować jednostki pływające i ich załogi oraz wspierać działania ratownicze na wodzie. Napęd jest konwencjonalny oparty na silniku spalinowym, a rozwijana prędkość wynosi do 45 węzłów (ponad 80 km/h).

Zamówienie o wartości ponad 28 mln zł

MOSG nabywając nowy sprzęt zwiększył liczbę poduszkowców do czterech egzemplarzy. Dotychczas Kaszubski Dywizjon Straży Granicznej dysponował dwoma pojazdami typu Griffon 2000 TD (SG-411 i SG-412), które zostały zbudowane przez firmę Griffon Hoverwork Limited, na mocy kontraktu podpisanego 13 lipca 2005 r.

Nowe poduszkowce Griffon 2000 TD (SG-413 i SG-414) zbudowała ta sama brytyjska firma z Southampton. Umowę na ich dostawę o wartości 28 167 699 złotych Morski Oddział Straży Granicznej zawarł 16 października 2023 r. Zakup w całości sfinansowano ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Zakres umowy obejmował dostarczenie jednostek wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzenie szkoleń dla członków załóg.

Pojazdy poruszające się po lądzie i wodzie

Poduszkowiec to pojazd poruszający się ponad powierzchnią lądu lub wody na wysokości od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, dzięki poduszce powietrznej, wytwarzanej pod jego kadłubem przez pokładowe wentylatory, które zasysają powietrze z otoczenia i wtłaczają je pod spód pojazdu.

Sprzęt tego rodzaju służy do działań patrolowo-interwencyjnych i poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach zimowych na lodzie i latem na wodzie, w porze dziennej i nocnej przy ograniczonej widoczności. Poduszkowce mogą być używane na miejscach porośniętych sitowiem i w terenie bagnistym, a także na akwenach w odległości do 20 mil morskich (ponad 37 km) od brzegu. Są przystosowane do podejmowania ludzi z wody i lodu oraz zdolne do uprawiania żeglugi w stanie wypornościowym.

Pojazdy wcielone do służby i poświęcone

Uroczystość podniesienia bandery na nowych poduszkowcach odbyła się w środę 11 grudnia na terenie Bazy Jednostek Pływających Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej w Starej Pasłęce (woj. warmińsko-mazurskie). Kapelan MOSG ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura poświęcił maszyny, bandery i flagi. W apelu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, biur i zarządów Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, poczet sztandarowy i kadra kierownicza MOSG.