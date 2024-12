Posiadacze radia, także w samochodach, muszą opłacać abonament. Brak płatności może grozić nałożeniem na nas kary. Kontrolerzy Poczty Polskiej mogą sprawdzać jego uiszczenie, co budzi kontrowersje. Przypominamy jednak, że obowiązek ten wynika z przepisów prawa.

Czy można dostać mandat za radio w samochodzie? Od 2025 roku nie zmienią się zasady naliczania kar

Abonament RTV zobowiązani są opłacać wszyscy posiadacze zarejestrowanych odbiorników radiowych i telewizyjnych. Dotyczy to zarówno urządzeń w domach, jak i tych znajdujących się w samochodach. Opłatę muszą uiszczać osoby prywatne oraz przedsiębiorcy, którzy korzystają z firmowych pojazdów wyposażonych w radio. W 2025 roku kara za brak opłaty abonamentowej wyniesie 819 zł (30-krotność bazowej opłaty), do czego doliczone zostaną zaległe należności. Kontrole, tak jak dotychczas, będą przeprowadzane przez pracowników Poczty Polskiej uprawnionych do sprawdzania, czy abonament został opłacony. Jednocześnie przepisy przewidują sytuacje, w których niektóre osoby mogą być zwolnione z jego płacenia.

Do takich grup należą:

osoby powyżej 75. roku życia,

osoby powyżej 60. roku życia, które pobierają emeryturę nieprzekraczającą połowy przeciętnego wynagrodzenia,

osoby z pierwszą grupą inwalidzką lub całkowicie niezdolne do pracy,

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, niesłyszące (z całkowitą głuchotą lub obustronnym upośledzeniem słuchu), niewidome (z ostrością wzroku poniżej 15%),

osoby bezrobotne,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz ich rodziny,

osoby korzystające z określonych świadczeń pieniężnych, takich jak zasiłek stały czy świadczenia przedemerytalne.

Abonament RTV - zdjęcie ilustracyjne Pawel Kacperek/Istock.com

Ile wynosi abonament RTV za cały rok 2025? Od 1 stycznia nie zmieniają się stawki opłat

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła właśnie nowe stawki abonamentu RTV na 2025 rok. Właściciele samochodów zapłacą 8,70 zł miesięcznie za korzystanie z radia w aucie. W skali roku daje to kwotę 104,40 zł. Opłata dotyczy każdego zarejestrowanego odbiornika radiowego, również tego w pojazdach. Osoby płacące abonament z góry mogą skorzystać z 10 proc. zniżki. Warunkiem jest uregulowanie całej kwoty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Dzięki temu roczna opłata wyniesie 94 zł zamiast 104,40 zł.

