W niedawnym quizie pytaliśmy czytelników o poprawny zapis popularnych marek samochodów. O ile Chevrolet, Peugeot czy Hyundai dla nikogo nie były tajemnicą, tak jeden przykład sprawił niemałe problemy. Okazało się, że mało kto znał prawidłową odpowiedź dotyczącą włoskiej firmy. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji sprawdzić swojej wiedzy w tym zakresie, wciąż możesz to zrobić tutaj: Peugot czy Peugeot? Wiesz, jak poprawnie zapisywać nazwy samochodów? Zdobądź choć 8/13 punktów. Które pytanie było najbardziej kłopotliwe?

Maserati czy Maseratti? Pytanie sprawiło sporo problemów

Quiz z pytaniami o poprawną pisownię marek samochodów nie sprawił zbyt wiele problemów, z jednym wyjątkiem. Okazało się, że duży problem wywołała poprawna pisownia marki Maserati, przy której padło 68 procent błędnych odpowiedzi. Problematyczna okazała się litera "t", która powinna być jedna, podczas gdy większość postawiła na dwie. Tak prezentowały się wyniki w dniu 2 grudnia 2024 roku.

Maseratti czy Maserati? Miażdżące wyniki quizu. Fot. Redakcja

Ile kosztuje najtańsze Maserati? Lepiej usiądźcie

Maserati to jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm produkujących samochody wyścigowe oraz sportowe. W 2024 roku ceny najtańszych, lecz przy tym nowych pojazdów dostępnych w Europie zaczynają się od około 83 tysięcy euro (356 tysięcy złotych), choć oczywiście wszystko zależy od samego modelu oraz wyposażenia. Natomiast jeśli chciałbyś przykładowo GranCabrio, to mowa o co najmniej 231 tys. euro (991 tysięcy złotych) wzwyż. Można rzec, że to klasyka w ekskluzywnym i pięknym wydaniu. Nic dziwnego, że samochody spod tego szyldu są obiektem pożądania wielu osób. Okazuje się jednak, że mimo ogromnej popularności, pisownia samej marki sprawia problemy.

W którym roku powstało Maserati? Firma ma bogatą historię

Maserati zostało założone w 1914 roku przez braci: Carlo, Alfieri, Bindo, Ettore oraz Ernesto Maserati. Mężczyźni wcześniej pracowali dla innych producentów pojazdów, w tym m.in. Fiata. 1 grudnia postanowili stworzyć warsztat samochodowy, gdzie najpierw budowali auta wyścigowe dla Diatto, zaś potem, w 1926 roku, gdy firma się wycofała, stworzyli swoją własną, tak pożądaną dziś, markę. Tego samego roku Alfredi wygrał wyścig w zbudowanym przez siebie Tipo 26, zaś 4 lata później kierowca prowadzący Maserati zwyciężył w Grand Prix Tripolis. W latach pięćdziesiątych za kółkiem modelu 250F jeździła legenda Formuły 1, Juan Manuel Fangio, który w 1957 roku po raz piąty zdobył tytuł Mistrza Świata. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.