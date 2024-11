Każdy z nas przynajmniej raz w życiu pałaszował coś w samochodzie. Mógł to być batonik, kanapka czy frytki kupione na postoju w restauracji. Jazda na głodnego nie jest dobrym pomysłem, bo może osłabiać samopoczucie kierowcy i go dekoncentrować. Spożywanie posiłków za kierownicą w niektórych przypadkach jest jednak równie złe. Mało kto zdaje sobie sprawę, że grozi za to mandat.

Mandat za jedzenie w samochodzie 2024. Kto może dostać karę?

Jedzenie za kierownicą odciąga naszą uwagę i zajmuje przynajmniej jedną rękę. Gdy nagle wydarzy się coś na drodze, możesz nie zdążyć zareagować w porę. Wiele osób bagatelizuje tę sprawę, bo nawet nie zdaje sobie sprawy, że takie praktyki są karalne.

Zgodnie z art. 63 pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym "kierującemu pojazdem silnikowym, który przewozi osobę, zabrania się palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy". Trzeba jednak dodać, że ten przepis nie dotyczy kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy, oraz kierującego samochodem osobowym. Zakaz obowiązuje taksówkarzy wiozących pasażerów oraz kierowców autobusów i autokarów.

Czy można jeść podczas prowadzenia pojazdu? unsplash.com/Carson Foreman

Czy kierowca może pić podczas jazdy? W tym przypadku nie ma już wyjątków

Kierowcom zawodowym grozi mandat 50 zł za jedzenie za kierownicą. Jest jednak pewno "ale". Jeśli policja uzna, że spożywanie posiłku rozprasza twoją uwagę, ogranicza koncentrację i może spowodować wykonanie manewru, który zagraża pasażerom, to wtedy kara może wynieść nawet 3 tys. zł. W przepisach nie ma natomiast żadnego zakazu picia napojów bezalkoholowych. Zarówno kierowcy pojazdów osobowych, ciężarowych, jak i transportu publicznego oraz taksówkarze, mogą pić podczas jazdy.