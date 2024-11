Aktualizacja Android Auto wprowadza prawdziwą atrakcję. Radio można wyrzucić do śmieci

Android Auto jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w sklepie Google Play. Pobrało ją już ponad 5 mld ludzi na całym świecie. To jednak nie powinno dziwić. Pozwala bowiem na połączenie pojazdu z telefonem i rzutowanie na ekranie systemu multimedialnego zawartości smartfona.

Co się zmieniło w Android Auto 13.3?

Android Auto jest nieustannie aktualizowany. Właśnie pojawiła się kolejna jego wersja. Mowa o rozszerzeniu 13.3. Ta być może nie przynosi rewolucyjnych zmian. Po raz kolejny uchyla jednak furtkę do nowej opcji, na którą kierowcy czekają z niecierpliwością.

Najbardziej zauważalna zmiana jest niewielka, ale zdecydowanie poprawia komfort użytkowania aplikacji. A chodzi o autouzupełnianie. Funkcja podpowiadania słów działa zarówno w nawigacji, jak i np. odtwarzaczu muzyki. I z widocznych modyfikacji właściwie byłoby na tyle. Mało? Być może i tak. Tyle że nowa wersja ma też pewne ukryte opcje.

Android Auto zrobił kolejny krok do sterowania radiem

Dobreprogramy.pl donosi o tym, że analiza kodu pliku APK Android Auto 13.3 już na etapie beta wykazała dość ciekawe zapisy. Pojawiły się w nim informacje dotyczące gatunków muzycznych oraz potencjalnych typów audycji radiowych. To może stanowić "wtyczkę", która będzie współpracować z radiowym RDS-em. To z kolei oznacza, że funkcja sterowania pokładowym radiem z poziomu Android Auto jest cały czas dopracowywana. Obecnie, aby np. zmienić stację, kierowca musi opuścić aplikację i przejść do menu systemu infotainments.

Możliwość sterowania radiem za pomocą Android Auto jest wyczekiwaną opcją. Kiedy mogłaby zostać włączona? Tu konkretnej odpowiedzi na pytanie nie ma. Warto mimo wszystko mieć aktualną wersję aplikacji. Bo operator uruchamia takie funkcje z poziomu serwera. Mogą się zatem pojawić bez kolejnej aktualizacji, a nawet większej zapowiedzi.

Jak zaktualizować Android Auto do wersji 13.3?

Android Auto powinno się aktualizować automatycznie. Chyba że ktoś ma zablokowaną tę opcję. Choć automat zadziała raczej dopiero wtedy, gdy telefon połączy się z Wi-Fi. Jak przyspieszyć proces? Możliwości są dwie.