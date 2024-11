Kontrola drogowa może przydarzyć się każdemu z nas, dlatego warto znać obowiązujące przepisy w tym zakresie, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. Policjant w pierwszej kolejności sprawdza, czy kierowca ma uprawnienia do prowadzenia pojazdu oraz, czy samochód ma ważną polisę OC. Trzeba też umożliwić sprawdzenie służbom licznika oraz przeprowadzenie badania trzeźwości. To jednak nie wszystko.

Czy policja może zajrzeć do bagażnika? Prawo jasno to określa

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 Ustawy o policji funkcjonariusz może przeszukać twój samochód. Jest to jednak poważna ingerencja w prywatność, dlatego sprawdzenie bagażnika powinno mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach.

Mowa o sytuacji, kiedy służby mają uzasadnione podejrzenia, że w samochodzie znajduje się broń, przedmioty będące dowodem w sprawie albo rzeczy wymagające zajęcia w ramach postępowania karnego. Dodatkowo policjant może zajrzeć do bagażnika, gdy jest potrzeba natychmiastowego zabezpieczenia śladów lub dowodów przestępstwa. Policja mogła np. wcześniej wszcząć śledztwo i ustalić, że kierowca popełnił czyn niezgodny z prawem.

Czy policja ma prawo przeszukać samochód? Poproś funkcjonariusza o jedną rzecz

Zanim funkcjonariusz przystąpi do przeszukania samochodu, musi się przedstawić i podać stopień służbowy. Jeśli zatrzymał cię do kontroli w stroju cywilnym, powinien okazać legitymację. Musi ją pokazać kierowcy w taki sposób, żeby było możliwe odczytanie danych identyfikacyjnych. Dodatkowo policjant ma obowiązek przedstawić podstawę prawną kontroli oraz powód jej przeprowadzenia. Jeśli uważasz, że sprawdzenie twojego bagażnika jest bezzasadne, poproś o spisanie protokołu. W dokumencie należy zawrzeć miejsce, czas, dane uczestników, przyczynę kontroli oraz jej przebieg. Pamiętaj też, że policja nie może otwierać bagażnika bez obecności kierowcy. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.