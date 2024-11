Czy można mieszać płyny chłodnicze w samochodzie? Kierowcy zapominają o "zasadzie koloru"

Płyn chłodniczy odpowiada za prawidłową pracę układu chłodzenia. Jego zadaniem jest przenoszenie energii cieplnej między silnikiem a chłodnicą. W ten sposób chroni silnik przed przegrzaniem i korozją. W sklepach dostępne są różne rodzaje tego produktu. Różnią się m.in. dodatkami antykorozyjnymi oraz kolorem. Występują trzy oznaczenia: IAT, OAT i HOAT.

Nie wiem, jaki mam płyn w chłodnicy. Co robić? Masz dwie opcje

Wybór odpowiedniego płynu chłodniczego jest bardzo ważny. Jednocześnie może sprawiać kłopot osobom niedoświadczonym. W przypadku technologii IAT najczęściej ciecz ma odcień zielony albo niebieski. Jeśli chodzi o OAT, to produkt występuje w kolorze czerwonym, pomarańczowym, różowym lub fioletowym. Z kolei HOAT to płyn o barwie żółtej.

Jeśli nie wiesz, jaki płyn chłodniczy powinieneś wybrać, koniecznie skontaktuj się z mechanikiem. Możesz też zajrzeć do instrukcji obsługi pojazdu. Producent powinien tam umieścić taką informację. Unikaj mieszania różnych typów cieczy. Może to zaszkodzić układowi chłodzenia i skończyć się dla ciebie awarią, np. przegrzaniem silnika i w konsekwencji jego zatarciem albo rozsadzaniem chłodnicy podczas silnych mrozów.

Czy można mieszać płyn chłodniczy z wodą? To częsta praktyka kierowców

Na rynku są dostępne uniwersalne płyny chłodnicze, które mają neutralny kolor i teoretycznie mogą być stosowane w wielu typach pojazdów. To dobre rozwiązanie w nagłej sytuacji, ale na co dzień lepiej nie ryzykować. Może się bowiem okazać, że dana ciecz jednak nie jest kompatybilna z twoim samochodem. Bardzo często słyszy się też o mieszaniu płynu do chłodnicy z wodą albo wodą destylowaną. Dolanie niewielkiej ilości nie powinno zagrozić silnikowi, ale to również powinien być jedynie sposób na wybrnięcie z awaryjnej sytuacji, a nie regularna praktyka. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.