Niemal każdy samochód jest wyposażony w ogrzewanie. Bywa jednak, że ono zawodzi lub działa słabo. Oczywiście w takiej sytuacji można wybrać się do mechanika lub samemu zabrać się za naprawę. Chociaż czasem wystarczy zastosować proste triki, żeby zwiększyć komfort cieplny w swoim samochodzie.

Co może być przyczyną słabego grzania w samochodzie?

W skrajnych przypadkach ogrzewanie w samochodzie całkowicie przestaje działać. Powodów takiego stanu rzeczy może być sporo. Chyba najbardziej powszechne będą zapchane filtry kabinowe lub niedrożne wloty powietrza. Często dochodzi też do awarii termostatu lub rezystora dmuchawy.

Niekiedy bywa, że ogrzewanie działa, ale z mniejszą wydajnością. Przykładowo, auto potrzebuje więcej czasu, żeby z kratek zaczęło dmuchać ciepłe powietrze. Jednym z najprostszych problemów może być niski poziom płynu chłodniczego albo jego zużycie. To oznacza niewystarczającą ilość gorącej cieczy w rdzeniu nagrzewnicy, a co za tym idzie, brak ogrzewania.

Co zrobić, żeby auto lepiej grzało?

Jeśli problemem jest wymieniony powyżej brak płynu chłodniczego, wystarczy go dolać do wyznaczonej ilości i sprawdzić, czy ogrzewanie lepiej działa. Jest on do kupienia praktycznie na każdej stacji paliw. Co więcej, utrzymanie odpowiedniego poziomu płynu chłodniczego w samochodzie może pomóc w pracy silnika, który działa w optymalnej dla siebie temperaturze.

W sprzedaży dostępne są też preparaty, które poprawiają działanie ogrzewania w samochodzie. Idealnym przykładem będzie oczyszczacz chłodnicy. Środek należy wlać do układu chłodzenia i odpalić pojazd na około 20-30 minut. Następnie należy wylać stary płyn chłodniczy i dodać nowy. Dzięki temu nagrzewnica zostanie odkamieniona i powinna działać dużo lepiej. Jeśli po zastosowaniu tych czynności nawiew w twoim aucie nadal nie funkcjonuje tak, jak powinien, udaj się do mechanika.