Lepiej pociągiem niż autem? Czeskie i niemieckie pociągi do Gdyni, Krakowa czy Warszawy. Rywale dla PKP

Czas na otwarty dostęp do sieci. W przypadku kolejarzy ma to szczególne znaczenie. Urząd Transportu Kolejowego (UTK) stopniowo udostępnia kolejne trasy kolejowe dla różnych przewoźników. Nie tylko polskich, ale i zagranicznych. W październiku i listopadzie prezes UTK wydał aż kilkanaście decyzji dla firm takich jak PKP Intercity, Koleje Wielkopolskie, Leo Express czy Flixtrain.

REKLAMA

Zobacz wideo Droga Transfogarska i nowy Hyundai SANTA FE - połączenie idealne? [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Gdzie pojawią się pociągi zagranicznych operatorów? Zobaczymy je na tych połączeniach na których dostępna jest już dobra sieć drogowa. Z Warszawy do Berlina dojedziemy dość mocną obciążoną i drogą autostradą A2 (pytanie na jak długo utknie się przy granicy ze względu na niemieckie kontrole). Na osi północ – południe dobrym rozwiązaniem jest autostrada A1. Krótki czas przejazdu i atrakcyjna cena biletu mogą skusić niektórych kierowców. Pytanie jak wielu.

Z Warszawy do Berlina niemieckim pociągiem

Niemiecki Flixtrain uzyskał zgodę na obsługę dość kluczowego międzynarodowego połączenia pasażerskiego Warszawa Wschodnia – Berlin Hauptbahnhof (tam i z powrotem) z uwzględnieniem stacji Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Poznań Główny. W zezwoleniu zastrzeżono, że przystanki pośrednie mogą służyć tylko do wejścia lub wyjścia co w praktyce oznacza możliwość sprzedaży biletów tylko na połączenie międzynarodowe a nie krajowe (np. z Poznania do Warszawy). Na linii Warszawa – Berlin pojawią się dwie pary pociągów każdego dnia (czas podróży to ok. 5 godz.). Z Warszawy ruszą o 8:03 i 16:03. Z Niemiec zaś o 8:52 i 14:52.

Dla odmiany czeski Leo Express otrzymał zielone światło na przewozy krajowe. Aż pięć par pociągów (maksymalny dzienny limit) zacznie kursować pomiędzy Krakowem a Warszawą (czas podróży poniżej 3 godz.). Decyzja obejmuje zezwolenie na połączenie w relacji Kraków Główny – Warszawa Wschodnia – Kraków Główny z uwzględnieniem przystanków Włoszczowa Północ, Opoczno Południe, Warszawa Zachodnia i Warszawa Centralna. Pociągi z Krakowa wyjadą o 6:19, 12:19, 15:19, 19:19 i 21:19. Godziny odjazdu z Warszawy to 1:32, 3:32, 9:32, 15:32 i 18:32.

Czesi ruszają na Bałtyk

Czesi chcą też wozić pasażerów na linii Kraków Płaszów – Gdynia Główna – Kraków Płaszów. RegioJet otrzymał zgodę na codzienne połączenia (1 para pociągów) przez Warszawę (Zachodnia, Centralna i Wschodnia), Gdańsk i Sopot. Planowany wyjazd z Krakowa o 17:45 a z Gdyni o 10:30. Czas podróży to niemal 6 godzin.

Kiedy nowe pociągi pojawią się na torach? Nieprędko. Zgodnie ze wszystkimi decyzjami przewoźnicy będą mogli rozpocząć świadczenie usług dopiero pod koniec 2025 r. Otwarty dostęp zacznie obowiązywać od 14 grudnia 2025 r. i wygaśnie 14 grudnia 2030 r.