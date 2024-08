Wystarczy na niego spojrzeć, aby wiedzieć, że to nie jest zwykły samochód. Raczej nie nada się dla rodzin z dziećmi, bo ma tylko dwa siedzenia, ale wrażenie robi karoseria wykonana z włókna węglowego, aluminium i stali. Wyprodukowanie tego pojazdu zajęło dziewięć miesięcy i został zaprojektowany na indywidualne zamówienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Styczność z Rolls-Royce'em to doświadczenie, które przenosi w inny wymiar pojęcia luksus

Jaki jest najdroższy samochód na świecie? Bugatti pokonane. To auto ma pod maską 564 KM

Według Forbes’a i domu aukcyjnego Sotheby's najdroższe auto na świecie to Rolls Royce La Rose Noire Droptail. Ten pojazd miał premierę w 2023 roku i uchodzi za prawdziwe cacko, a jego cena przyprawia o zawrót głowy. Kosztuje 32 mln dolarów. Karoseria tego wozu zachwyca i została tak zaprojektowana, że zmienia się w zależności od kąta padania światła. Pod maską drzemie dwuturbinowy silnik V-12 o pojemności 6,75 litra, którego moc to 564 KM. W jakim czasie ten niezwykły wóz rozpędza się do setki? Wynik to pięć sekund, a maksymalna prędkość to 249 km/h.

Dlaczego luksusowe samochody tyle kosztują? Są wyjątkowe z kilku powodów

Luksusowe samochody cechują się dużą oryginalnością i wysokiej klasy wykonaniem. Takie wozy często są produkowane w ograniczonej liczbie egzemplarzy, co czyni je poszukiwanymi i pożądanymi, a jednocześnie podbija cenę. Nieco tańszy, ale równie drogi jest Bugatti La Voiture Noire, za którego trzeba zapłacić 19 mln dolarów. Podium zamyka kosztujący 13 mln dolarów Rolls-Royce Sweptail, a dalej plasują się Bugatti Centodieci (9 mln dolarów), Bugatti Divo (5,8 mln dolarów) oraz Lamborghini Veneno Roadster (3,8 mln dolarów). Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.