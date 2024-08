Sprytny 27-latek zgłosił kradzież auta. Myślał, że się wycwani i zaoszczędzi

Kilka dni temu do komendy policji w Sierpcu zgłosił się mężczyzna, który złożył zawiadomienie o kradzieży jego audi 80. Nie tracąc czasu, oficer dyżurny zajął się sprawą i poinformował działających w terenie funkcjonariuszy o zwędzonym pojeździe. W miejsce domniemanego przestępstwa skierowano kryminalnych. Coś się jednak nie zgadzało w historii opowiedzianej przez młodego mężczyznę.

Cwany 27-latek zgłosił kradzież. Sam był sobie winny

Doświadczonemu dochodzeniowcowi zeznania pokrzywdzonego od razu wydały się niespójne. Jak informuje st. asp. Katarzyna Krukowska, okazało się, że dzień wcześniej rzekomo skradzione audi zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu w Płońsku. Jak się tam znalazło? Otóż jego bliżej niezidentyfikowany kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej, po czym porzucił je, a następnie uciekł na piechotę.

Podejrzenia prowadzącego sprawę śledczego okazały się trafne. Tajemniczym sprawcą okazał się sam 27-latek. Mieszkaniec powiatu sierpeckiego poprzez zgłoszenie kradzieży chciał wywinąć się wymiarowi sprawiedliwości i uniknąć kary za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (jest to przestępstwo, za które grozi wyrok nawet pięciu lat pozbawienia wolności). Mężczyzna przyznał się do winy, po czym został zatrzymany w areszcie.

27-latek odpowie przed sądem. Grozi mu odsiadka

27-latek usłyszał już zarzut zawiadomienia organów ścigania o niepopełnionym przestępstwie. Zgodnie z art. 238 Kodeksu karnego: "kto zawiadamia o przestępstwie lub o przestępstwie skarbowym organ powołany do ścigania, wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch". Oczywiście mężczyzna odpowie także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.