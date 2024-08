Mosty mają długą historię. Od tysięcy lat łączą dwa brzegi i umożliwiają przeprawianie się przez rzekę, jednak jeszcze nigdy nie zbudowano, aż tak długiego mostu. Został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, a kwota budowy przyprawia o ciarki na ciele. Ile mierzy Danyang-Kunshan Grand Bridge i gdzie dokładnie się znajduje?

Jaki jest najdłuższy most na świecie? Danyang-Kunshan pobił wszystkie rekordy

Danyang-Kunshan Grand Bridge znajduje się w Chinach w prowincji Jiangsu na trasie Szybkiej Kolei Pekin-Szanghaj. Jego długość to, aż 164,8 km i przebiega przez Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou i kończy się w Kunshan. Składa się z dwóch części, które tworzą spójną całość. Pierwsza o długości 52,4 km i druga o długości 112,4 km. Most podtrzymuje 2000 filarów i składa się on z 45 000 ton stali. Budowa tej konstrukcji zajęła cztery lata, pochłonęła 8,5 miliarda dolarów i została zakończona w 2010 roku. Danyang-Kunshan Grand Bridge został otwarty rok później.

Jaki jest najdłuższy most w Polsce? Nasz rodzimy rekordzista nie umywa się do chińskich konstrukcji

Najdłuższy polski most mierzy 1953 metry i znajduje się w Rozgartach niedaleko Grudziądza, ale daleko mu do TOP 5 najdłuższych konstrukcji na świecie. Na drugim miejscu po Danyang-Kunshan Grand Bridge jest tajwański Changhua-Kaohsiung Viaduct - 157,3 km, trzeci zań liczący 114,4 km japoński Kita-Yaita Viaduct. Do najlepszej piątki załapały się także dwa inne chińskie mosty Tianjin Grand Bridge - 113,7 km oraz Cangde Grand Bridge 105,8 km. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.