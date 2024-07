Francuzi przedłużają gwarancję na swój niesławny silnik. Sprawdź, czy jesteś na liście

Francuski trzycylindrowy silnik 1.2 PureTech ma dwie twarze. Z jednej strony zaskakuje dynamiką i świetnie się sprawdza na pokładzie nie tylko miejskich samochodów, a z drugiej... po jakimś czasie na jaw wyszły problemy z awaryjnością. Pasek rozrządu w kąpieli olejowej stał się wyjątkowo niesławny wśród miłośników francuskiej motoryzacji, a kłopoty z paskiem dotknęły wielu kierowców. Koncern Stellantis (to jego częścią jest teraz PSA) zdecydował się na miły krok względem swoich klientów i przedłużenie gwarancji.

REKLAMA

Dłuższa gwarancja na silnik 1.2 PureTech. Ile kilometrów i jakie warunki?

Standardowa gwarancja obowiązywała przez sześć lat i 100 tysięcy kilometrów. Po zmianach Stellantis zaoferuje 10 lat i 175 tysięcy kilometrów, a więc wyraźnie więcej niż do tej pory. Nową gwarancją mają zostać objęte oczywiście także samochody sprzedawane nad Wisłą. Silnik 1.2 trafiał pod maskę nie tylko Peugeotów i Citroenów, ale również DS-ów, Opli oraz Toyot. Grono zainteresowanych będzie więc spore.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z nowej gwarancji? M.in. przestrzegać zaleceń producenta co do wymiany oleju co 20-25 tysięcy kilometrów. Samochód musi też przechodzić przeglądy okresowe w profesjonalnym serwisie samochodów zgodnie z rozpiską producenta. Serwis motoryzacja.interia.pl uściślił także, że Stellantis nie będzie wymagał wszystkich faktur za przeglądy, a tylko trzy ostatnie z tolerancją ich wykonania trzech miesięcy i/lub 3000 kilometrow. Jeśli samochód przechodził jakieś naprawy silnika, to musiały być wykonane w autoryzowanej sieci producenta pojazdu.

Przedłużona gwarancja nie będzie dotyczyć najnowszych samochodów grupy. Po 2022 r. francuski silnik został zmodernizowany i nie ma już problemów wczesnej wersji. W przypadku Citroena, DS-a i Peugeota na nową gwarancję załapią się samochody z lat 2014-2022, w Oplu to auta z roczników 2017-2022, a w przypadku Toyoty - od 2019 do 2022. Akcja obejmuje i wersję wolnossącą, turbodoładowaną.

Dłuższa gwarancja na silnik 1.2 PureTech - lista samochodów

Listę samochodów, które obejmie przedłużona gwarancja wyciągnął francuski serwis l’argus.fr. Z oczywistych względów najwięcej jest na nich Citroenów i Peugeotów. Z kolei w Toyocie akcja obejmie tylko jeden model, kombinavana spokrewnionego z Berlingo i Rifterem.

Citroen C1 II - z lat od 2014 do 2018 - o mocy 82 KM

Citroen C3 II - 2014-2017 - 82 KM i 110 KM

Citroen C3 III - 2017-2022 - 68/82 KM i 110 KM

Citroen C3 Picasso - 2015-2017 - 110 KM

Citroen C3 Aircross I - 2017-2022 - 82 KM i 110 130 KM

Citroen C4 II - 2014 do 2018 - 110/130 KM

Citroen C4 III - 2020-2022 - 110/130/155 KM

Citroen C4 Picasso II/ C4 SpaceTourer - 2015-2021 110/130 KM

Citroen C4 Cactus - 2014-2020 - 82 KM (bez doładowania), 110/130 KM

Citroen C5 Aircross - 2018-2022 - 130 KM

Citroen Berlingo II - 2016-2018 - 110 KM

Citroen Berlingo III - 2018-2022 - 110/130 KM

Peugeot 108 - 2014-2018 - 82 KM

Peugeot 208 I - 2014-2022 - 75 KM , 100/130 KM

Peugeot 308 II - 2014-2021 - 110/130 KM

Peugeot 308 III - 2021-2022 - 110/130 KM

Peugeot 508 II - 2020-2022 - 130 KM

Peugeot 2008 I - 2014-2019 - 82 KM , 110/130 KM

Peugeot 2008 II - 2019-2022 - 110/130/155 KM

Peugeot 3008 I - 2015-2016 - 130 KM

Peugeot 3008 II - 2016-2022 - 130 KM

Peugeot 5008 I - 2015-2017 - 130 KM

Peugeot 5008 II - 2017-2022 - 130 KM

Peugeot Partner II - 2016-2018 - 110 KM

Peugeot Partner III - 2018-2022 - 110/130 KM

Peugeot Rifter - 2018-2022 - 110/130 KM

DS 3 - 2014-2019 - 82 KM, 110/130 KM

DS 3 Crossback - 2019-2022 - 110/130/155 KM

DS 4 I - 2014-2018 - 130 KM

DS 4 II - 2021-2022 - 130 KM

DS 7 Crossback - 2018-2022 - 130 KM

Opel Corsa F - 2019-2022 - 75 KM (bez doładowania), 100/130 KM

Opel Crossland X - 2019 do 20 czerwca 2022 - 110/130 KM

Opel Mokka - 2021- 2022 - 110/130/155 KM Opel Grandland X - 2017-2022 - 130 KM

Toyota Proace City - 2019-2022 - 110 KM/130 KM