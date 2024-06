Praktycznie każdy kierowca, kupując i sprzedając samochód ma na uwadze dopełnienie wszelkich wymaganych formalności. Tak jak i utrzymanie ciągłości ubezpieczenia, są one niezmiernie istotne, by nie otrzymać kary. Nasze niedopatrzenie może sprawić, że będziemy musieli zapłacić i to nawet kilka lat po sfinalizowaniu danej transakcji. Jak podaje auto-swiat.pl, taką karę po trzech latach od sprzedaży otrzymała pani Marika.

Czy jest obowiązek zgłoszenia sprzedaży samochodu? Pani Marika już poznała konsekwencje jego niedopełnienia

Pani Marika samochód sprzedała w 2021 roku. Po sfinalizowaniu transakcji szybko o niej zapomniała. W 2024 r. otrzymała zaś pismo za Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o nałożeniu kary za niezgłoszenie sprzedaży samochodu w terminie. Wynosi ona 250 zł. Kobieta zaniemówiła i nie mogła uwierzyć. Dlaczego? Ponieważ karę nałożono na podstawie nowych przepisów, które weszły w życie dopiero na początku 2024 r.

Do końca 2023 r. nieprzestrzeganie przepisów dot. terminu zgłoszenia sprzedaży i terminu rejestracji samochodu nie miało żadnych konsekwencji. Wszystko zmieniła Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Zgodnie z przepisami od 2024 r. obowiązują nowe kary. Warto też pamiętać, że począwszy od stycznia, nie trzeba zgłaszać nabycia samochodu, jeśli w ciągu 30 dni złoży się wniosek o rejestrację.

Uważa, że kara wcale jej się nie należy. Pani Marika płacić nie zamierza

Okazuje się, że pani Marika nie zamierza płacić kary administracyjnej wynoszącej 250 zł. Wszystko dlatego, że uważa, że wcale nie zapomniała o zgłoszeniu sprzedaży samochodu w terminie. Musi jednak znaleźć na to potwierdzenie. W przeciwnym razie urząd będzie nieugięty. Jeśli masz ochotę, zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

Portal money.pl zwrócił się z wątpliwościami dotyczącymi nałożonej na panią Marikę kary bezpośrednio do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy. W odpowiedzi powołano się na konkretny przepis z Kodeksu postępowania administracyjnego. Art. 189g par. 1 stanowi:

Administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło pięć lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa.