Hyundai chce wodorowego społeczeństwa. Przedstawił swoją wizję

Hyundai na forum Hydrogen Wave zaprezentował swoją wizję Hydrogen Vision 2040, która zakłada, że do 2040 r. energia pochodząca z ogniw wodorowych będzie wykorzystywana na masową skalę nie tylko w mobilności, ale także w innych sektorach.

REKLAMA

Zobacz wideo Przyszłość motoryzacji. Jak ważną rolę w tej transformacji pełnią hybrydy typu plug-in?

Gdy cyfrowe forum się zakończy Hyundai przygotował specjalną ekspozycję stacjonarną HydroVILLE w Korei, na której zaprezentuje nowowprowadzone pomysły i rozwiązania. Hyundai chce, aby ogniwa paliwowe były wykorzystywane w pełnym zakresie we wszystkich sektorach.

Firma swoje starania o popularyzację i opracowywanie technologii wodorowej zaczęła już w 1998 r., gdy opracowali swój pierwszy pojazd zasilany ogniwami. Jednak na wprowadzenie na szerszą skalę tej technologii musieli poczekać aż do 2013 r., gdy wprowadzono model ix35 Fuel Cell. Później w 2018 roku wprowadzono na rynek model NEXO nowej generacji, czyli SUV-a zasilanego ogniwami paliwowymi, a w 2020 roku – XCIENT Fuel Cell, pierwszą na świecie wodorową ciężarówkę.

Podczas forum Hydrogen Wave koncern zaprezentował m.in. nowe ogniwa paliwowe trzeciej generacji – wysokoenergetyczne i zajmujące mniej miejsca następca systemu z modelu NEXO, które będą dostępne w dwóch wersjach: 100 kW i 200 kW. Te o mocy 100 kW są o 70 procent mniejsze w stosunku do obecnych ogniw, co ułatwi ich zastosowanie w różnych pojazdach i urządzeniach. Natomiast ogniwa w wersji 200 kW mają zbliżony rozmiar do systemu z modelu NEXO, ale ich moc została podwojona.

Hyundai Ioniq 5 błyszczy w teście Nylanda. To domena niemieckich aut

Hyundai zaprezentował swoją wizję wodorowej mobilności wykorzystywanej w autach specjalistycznych, transporcie i w autach wyścigowych. Do tego przedstawił szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie wdrażania tej technologii i wykorzystywania ich do chociażby wymiany zużytych ogniw czy przechowywania. Jednym z nich jest np. H Moving Station – ciężarówka o dużej ładowności wyposażona w urządzenia do uzupełniania zbiorników pojazdów z napędem wodorowym (FCEV).

Zaprezentowano również mobilną ładowarkę RHGV, która dostarcza energię do pojazdów elektrycznych w sytuacji, kiedy potrzebują one pilnej pomocy, np. na odległych, terenowych obszarach. Taka przenośna ładowarka, zasilana ogniwami paliwowymi, oferuje jednofazowe złącze zasilania o napięciu 220 V oraz trójfazowe 380 V.

Według Rady Wodorowej do 2050 roku technologia wodorowa będzie zaspokajała 18% światowego zapotrzebowania na energię, a wielkość tego rynku sięgnie 2,5 miliarda dolarów.