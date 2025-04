Od 14 marca 2024 roku w Polsce obowiązuje przepis, który wszedł w życie z nowelizacją kodeksu karnego. Chodzi o konfiskatę pojazdu mechanicznego w związku z popełnieniem przestępstwa prowadzenia pod wpływem alkoholu. Do takiej sytuacji może dojść w trzech przypadkach: osoba prowadząca ma co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi; osoba sprowadzająca bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu drogowym lub powodująca wypadek ma co najmniej 0,5 promila alkoholu; osoba dopuszcza się recydywy (przyłapanie na jeździe pod wpływem alkoholu drugi raz w okresie 24 miesięcy). Taka sama sytuacja dotyczy osób jeżdżących pod wpływem narkotyków.

Nawiązka zamiast konfiskaty

Po ujawnieniu przestępstwa auto jest zajmowane przez policję i trafia na parking depozytowy. Następnie w ciągu 7 dni pieczę nad pojazdem przejmuje prokurator, a samo orzeczenie przepadku mienia zostaje usankcjonowane przez wyrok sądu. Przepadek prawie zawsze jest obligatoryjny. W jakich przypadkach pojazd nie jest odbierany? Kiedy nie stanowi wyłącznej własności kierowcy, co m.in. dotyczy aut służbowych. W takim przypadku popełniający przestępstwo jest obciążany równowartością pojazdu. Nawiązkę będą musieli wpłacić do budżetu państwa także kierowcy użytkujący samochody w ramach leasingu lub długoterminowej umowy najmu.

Skarbówka sprzedała ponad 1200 pojazdów

Pojazdy odbierane przez sądy są sprzedawane przez urzędy skarbowe w całym kraju w drodze licytacji. Dokładne ustalenie liczby odebranych pojazdów jest trudne do ustalenia, ponieważ sądy nie są scyfryzowane i nie wiadomo, ile takich spraw się zakończyło, a ile jest w toku.

Portal brd24.pl zdołał dowiedzieć się, że organy likwidacyjne Krajowej Administracji Skarbowej sprzedały już 1228 pojazdów (od wejścia w życie wspomnianego przepisu do końca lutego 2025 r.). W kolejce do sprzedania – na koniec lutego – pozostawało jeszcze 766 orzeczeń o przepadku pojazdu. KAS z licytacji odebranych aut uzyskała 4 948 806,34 zł.